"Искусство во время войны": беженцы из Донбасса презентовали душевные проекты в Германии

Так, во время Симпозиума представили три художественных социальных проекта, которые создали молодые беженцы из Попасной, Николаевки, Бахмута и других городов Востока Украины. HeimaTraum – это платформа и безопасное для беженцев пространство, которое занимается помощью для выживания и способствует созданию новых жизненных перспектив во время войны.

Первый вечер состоялась премьера театральной платформы "Банка огурцов" одного из проектов-финалистов Misto to Go School – 2021, получивших возможность реализации в этом году. Авторы проекта – Евгения Стрижкова и Виола Стороженко – определяют свой театр как украинский, однако существует в саксонских реалиях. В постановке "Square party" они реконструируют атмосферу нескончаемой донбасской вечеринки.

Художницы воспроизвели по коллективным воспоминаниям пространство своего подросткового праздника, который был в каждом городе Донбасса. Для них это было лучшим местом свободы, дружбы, бунта, взросления и самовыражения. Граффити с признанием в любви и техномузыка здесь существуют вместе с обязательными компонентами домашнего уюта: диваном, ковром и фикусом в горшке.



Беженцы из Донбасса презентовали душевные проекты в Германии

Участники спектакля задались целью вместе собрать воспоминания о Донбассе, который они помнят как самое креативное, самобытное и радостное место на земле. В первую очередь – для себя, чтобы иметь донбасское место силы в Саксонии, чтобы пригласить его и поделиться его ритмом с жителями Бауцена.

Один из зрителей – польский театровед Матеуш Масловски – после показа сказал, что побывал на нью-йоркской серебряной "Фабрике" Энди Уорхола, легендарном месте, которое провоцировало стиль, любовь, свободу и безумное искусство в прошлом веке. Спектакль по коллективному решению руководства Thespis Zentrum был взят в репертуар. И весной в Саксонии на постоянной основе откроется донбасская "Фабрика".

Это пилотный проект будущего телевизионного канала, основанный на истории маленького городка в Донбассе, которому важно сохранять свое прошлое и распространять его в будущее. На сегодняшний день команда проекта сняла три документальных фильма – прототипы будущих программ канала.



Беженцы из Донбасса презентовали душевные проекты в Германии

Главные герои Mykolaivka TV – это жители удивительной Николаевки, городка между Славянском и Бахмутом. Эти люди в небольших роликах погружаются в события прошлых лет, вспоминают чрезвычайные истории и делятся тайнами города.

Как влияет школа провинциального городка на детей, проживающих много напряженных событий и живущих в трудных реалиях? Почему некоторые герои считают, что Николаевка – не место для грусти? Но как приготовить настоящий украинский борщ, рецепт которого передается из поколения в поколение? Тизер проекта можно просмотреть на YouTube-платформе Theater 4 National Affairs. 27 декабря состоится премьера первых документальных фильмов будущего канала.

Новые ролики можно увидеть на платформе Theater 4 National Affairs ссылкой.

Это проект о безопасном пространстве, в котором девушки-подростки могут чувствовать себя комфортно. Здесь можно не бояться осуждения, делиться своими мыслями, получить консультацию и поддержку не только друг от друга, но и от профессиональных экспертов.



Беженцы из Донбасса презентовали душевные проекты в Германии

В рамках проекта разработали также сайт. Его основой стал блог, состоящий из историй девушек. Блог является своеобразной книгой, в которой искренне освещены жизнь, мысли и все, что беспокоит современных девушек. Второй не менее важной частью сайта является чат онлайн. Все запросы с онлайн-чата приходят модераторам на почту или в приложение, где специалисты могут общаться с девушками. Коммуникация анонимна и полностью защищена. Онлайн-чат поддержки уже начал свою деятельность по рабочему графику.

Дарья, психолог-реабилитолог проекта "Сестры" подчеркнула: "В это непростое время я хорошо понимаю, как украинским девушкам не хватает поддержки, а главное - профессиональной помощи. Я знаю, что такое терять родных, друзей и особенно тяжело, когда это Каждая из нас имеет проблемы и их никто не имеет права обесценивать.Как социальный педагог и психолог-реабилитолог я получаю большое удовольствие от того, что помогаю людям. Поэтому буду рада, если мой совет или консультация хоть немного, но отзовется в сердце твоем".

Также на платформе "Сестры" размещены анонсы мероприятий и фотоотчеты по проведенным встречам. Сейчас сайт планируется перевести на английский, немецкий и арабский языки. Чтобы расширить проект и привлекать девушек и женщин из Германии и стран Ближнего Востока.

В рамках Симпозиума вместе с международными экспертами и гостями участники также обсудили проекты, которые презентовали участники Misto to Go School 2022. Их интересовал, в частности, вопрос: "Насколько развитие новых жизненных перспектив для людей, так много потерявших в своей жизни, является настоящим" искусством"?".

Во время симпозиума состоялась и уникальная встреча украинских и немецких подростков в рамках партнерского проекта в Junges DT. Также Deutsches Theater Berlin представил результаты своей деятельности в формате гостевого спектакля Linie 8 und Pudding für alle!".

К слову, украинский телеведущий комментатор международного конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко открыл Симпозиум приветственным словом. Он поддержал юных украинцев онлайн, ведь очень важно, что они не оставили любимое дело, а продолжают вносить большой вклад в культурное развитие Украины даже вдали от дома.

Кирилл Репин, научный сотрудник Франкфуртского университета European-University Viadrina, стал ведущим симпозиума и модерировал дискуссии после презентаций проектов.



Беженцы из Донбасса презентовали душевные проекты в Германии

Симпозиум также посетили: польский театровед Матеуш Масловски, проведший для участников лекцию "Понятие чувства радости в театре" и известный немецкий журналист Степан Кош.

В декабре прошлого года команда Misto to Go, в которую входили Георг Жено, Яна Гуменна, Дэн Гуменный, Ольга Бакуха и Анастасия Тарханова, работали над этим вопросом со школьниками и школьницами из прифронтовых городов Донбасса. В то же время на границе с Белоруссией скапливались русские войска.

Многие украинские ученики вынуждены были переехать в Бауцен (Саксония). Здесь они нашли убежище и поддержку своих давних учителей в Thespis Zentrum. Федеральное министерство иностранных дел Германии поддерживает проект Misto to Go с 2018 года. Георг Жено, Дэн Гуменный и Яна Гумэнна занимаются проектами в сфере культуры со школьниками и жителями Донбасса с 2014 года.

Что такое Misto to Go School

Misto to Go School – Школа культурных инициатив гражданских обществ РЕАЛЬНОСТЬ – это совместный проект Agency for Safe Space, PostPlayLAB, Thespis Zentrum, Media Frontline eV и школы №3 Николаевки.

Проект поддерживается Федеральным министерством иностранных дел Германии в рамках программы "Восточное партнерство".