Таким украинцам за границей советуют обращаться в консульства. Так, проблема с тем, чтобы устроить детей в местные школы, есть в Германии.

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Генеральный консул в Гамбурге рекомендует украинцам сообщать их учреждению о системных проблемах, с которыми сталкиваются украинские беженцы за рубежом. В консульстве уверяют, что будут общаться с немецкими властями и совместно решать действующие проблемы.

Свои обращения с отчетливым изложением фактов наших земляков просят присылать на почту gc_deg@mfa.gov.ua.

Подробную информацию о помощи украинцам также предоставило Генеральное консульство Украины во Вроцлаве. В одном из постов они обнародовали полезную информацию о том, какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше. В частности, рассказали об устройстве детей в школы, трудоустройстве, жилье, получении документов и т.д.

По гештегому #КонсулПомогает в Facebook также можно прочитать о выездах консула в города для консультаций с гражданами и ознакомиться с письменными разъяснениями по проблемным вопросам.

Следовательно, украинцам, находящимся за границей, советуют подписываться и искать необходимую информацию на страницах украинских консульств в Facebook.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:

онлайн в своей украинской школе;

"семейная" форма;

Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.

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