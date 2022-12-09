Таким українцям за кордоном радять звертатися до консульств. Так, проблема з тим, щоби влаштувати дітей до місцевих шкіл, є у Німеччині.
Читайте Це небезпечно: які проблеми з навчанням за кордоном мають українські школярі
Як діяти батькам, якщо не можуть влаштувати дитину до школи за кордоном
Генеральний консул у Гамбурзі рекомендує українцям повідомляти до їхньої установи про системні проблеми, з якими зіштовхуються українські біженці за кордоном. У консульстві запевняють, що комунікуватимуть з німецькою владою та спільно вирішуватимуть чинні проблеми.
Свої звернення з чітким викладенням фактів наших земляків просять надсилати на пошту gc_deg@mfa.gov.ua.
Детальну інформацію про допомогу українцям також надало Генеральне консульство України у Вроцлаві. В одному з постів вони оприлюднили корисну інформацію про те, на яку допомогу можуть розраховувати українці у Польщі. Зокрема, розповіли про влаштування дітей до шкіл, працевлаштування, житло, отримання документів тощо.
За гештегом #КонсулДопомагає у Facebook також можна прочитати про виїзди консула в міста для консультацій із громадянами й ознайомитися із письмовими роз'ясненнями щодо проблемних питань.
Відтак українцям, які перебувають за кордоном, радять підписуватися і шукати необхідну інформацію на сторінках українських консульств у Facebook.
До теми Як вчаться українські школярі за кордоном і чи зарахують їм оцінки в Україні
Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.
Чи зарахують в Україні оцінки з європейських шкіл
- У МУШ, за словами Вітренка, вчиться понад 10 тисяч школярів з України. У цій школі діти мають можливість "не втрачати зв'язок із Батьківщиною.
- Зокрема вивчають українську мову та літературу й історію України. Саме ці предмети, яких немає в європейських школах, треба скласти для отримання українських документів про освіту.
- А от оцінки з інших предметів, зокрема точних і природничих наук, зарахують з європейських шкіл.
- "Повторних" курсів, уточнив чиновник, не передбачили. Якщо дитина повернеться до України і піде в українську школу з нового навчального року, її зарахують до відповідного класу.