Так, команда Международной школы Брукс Вестшор при поддержке Минветеранов Украины объявляет конкурс для учащихся 9 классов. То есть принять участие в обучающей программе смогут учащиеся 2008 года рождения.

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Дети погибших воинов смогут учиться в Канаде

По результатам отбора 10 финалистов отнесут в 9 класс школы Брукс Вестшор. Обучение будет проходить бесплатно. Ученики при этом будут обеспечивать всем необходимым для обучения и проживания в Канаде в течение 4 лет. То есть, до завершения обучения в 12 классе.

Ключевые критерии отбора следующие:

академическая успеваемость;

надлежащий (базовый) уровень владения английским языком;

мотивированность и эмоциональная зрелость, необходимые для длительного обучения за рубежом.

Конкурсный отбор будет проходить в 3 этапа:

Написание эссе на украинском языке (объемом около 500 слов)

Кандидаты должны написать свои интересы и ожидания от образования в Канаде. Дети могут указать излюбленные виды спорта и художественной деятельности. Также – инициативы, которые они могли бы продлить во время пребывания в стране.

К эссе необходимо добавить информацию об оценке успешности обучения в школе и информацию об уровне владения английским языком. А также о месте жительства и контактах родных.

Отправить работу необходимо до 22 декабря (включительно) на электронную почту vidbir.canada@gmail.com.

В случае успешного прохождения первого этапа координаторы проекта сконтактируются с кандидатами и сообщат о дате и времени проведения 2 и 3 этапов.

Онлайн тестирование по математике (на украинском языке);

Интерактивное тестирование по английскому языку.

Тестирование будет проходить при поддержке Украинского центра оценки качества знаний.

По результатам последнего этапа конкурса финалисты и их родные смогут дополнительно познакомиться онлайн со своими будущими учителями в Канаде и обсудить все актуальные вопросы поездки и учений.

Финалисты должны прибыть в Канаду в конце зимы 2023 года.

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