Так, команда Международной школы Брукс Вестшор при поддержке Минветеранов Украины объявляет конкурс для учащихся 9 классов. То есть принять участие в обучающей программе смогут учащиеся 2008 года рождения.
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Дети погибших воинов смогут учиться в Канаде
По результатам отбора 10 финалистов отнесут в 9 класс школы Брукс Вестшор. Обучение будет проходить бесплатно. Ученики при этом будут обеспечивать всем необходимым для обучения и проживания в Канаде в течение 4 лет. То есть, до завершения обучения в 12 классе.
Ключевые критерии отбора следующие:
- академическая успеваемость;
- надлежащий (базовый) уровень владения английским языком;
- мотивированность и эмоциональная зрелость, необходимые для длительного обучения за рубежом.
Конкурсный отбор будет проходить в 3 этапа:
- Написание эссе на украинском языке (объемом около 500 слов)
Кандидаты должны написать свои интересы и ожидания от образования в Канаде. Дети могут указать излюбленные виды спорта и художественной деятельности. Также – инициативы, которые они могли бы продлить во время пребывания в стране.
К эссе необходимо добавить информацию об оценке успешности обучения в школе и информацию об уровне владения английским языком. А также о месте жительства и контактах родных.
Отправить работу необходимо до 22 декабря (включительно) на электронную почту vidbir.canada@gmail.com.
В случае успешного прохождения первого этапа координаторы проекта сконтактируются с кандидатами и сообщат о дате и времени проведения 2 и 3 этапов.
- Онлайн тестирование по математике (на украинском языке);
- Интерактивное тестирование по английскому языку.
Тестирование будет проходить при поддержке Украинского центра оценки качества знаний.
По результатам последнего этапа конкурса финалисты и их родные смогут дополнительно познакомиться онлайн со своими будущими учителями в Канаде и обсудить все актуальные вопросы поездки и учений.
Финалисты должны прибыть в Канаду в конце зимы 2023 года.
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Что это за школа в Канаде
Брукс Вестшор – это небольшая частная школа, расположенная в городе Виктория на острове Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия.
Школа работает по системе Международного Бакалавриата – интенсивной обучающей программы, нацеленной на подготовку студентов к обучению в университетах мира.
Сегодня у Брукс Вестшор учится 210 детей. Около половины из них приехали со всего мира и проживают в современном общежитии на территории кампуса.
Дети едут на обучение без сопровождения родителей или опекунов.