Многие украинцы вспоминают не сразу: как правильно на украинском называть "Германию"

Украинцы часто могут неправильно называть страны. В частности, употреблять в отношении них суржиковые названия.

Одним из самых распространенных таких названий является "Германия". 24 Канал рассказывает, как правильно сказать на украинском.

Читайте Забудьте о Германии и Венгрии: как правильно на украинском называть страны Европы

Как "Германия" будет на украинском?

"Германия" – довольно распространенное слово среди тех, кто разговаривает на украинском или переходит на государственный. Однако оно неукраинское.

На украинском языке правильно называть соответствующую страну "Німеччина".

Германия (на немецком Deutschland) или официально Федеративная Республика Германия – государство в Центральной Европе, основана как демократическое, либеральное и социальное правовое государство в форме федеративной республики.

Интересно! Германия выделяет дополнительные 40 миллионов евро на зимнюю помощь Украине из-за российских обстрелов инфраструктуры.

Что известно о Германии?

Германия состоит из 16 федеральных земель. Занимает площадь 357 588 км².

Столица и самый большой город страны – Берлин.



Как "Германия" на украинском / Depositphotos

Климат умеренный сезонный. Население – 84,075,075 человек (2025).

Страна – член Европейского Союза и НАТО.

Германия – страна с наибольшим количеством населения и наибольшим уровнем экономики в Европейском Союзе. Является второй по популярности страной для миграции в мире, уступая только США.

К теме Не называйте эту страну "Венгрия": как правильно на украинском

Какие языки распространены в Германии?

Официальный язык – немецкий.

Датский, нижнегерманский, нижнерейнский, верхнелужицкий, нижнелужицкий, ромский, северофризский, восточнофризский являются официально признанными языками этнических меньшинств.

Как иностранный язык в школах изучают английский, французский, латинский, испанский, русский, итальянский, турецкий, древнегреческий и другие. В некоторых федеральных землях – и украинский.

Немецкий язык делится на три группы диалектов: нижненемецкие, средненемецкие и верхненемецкие.