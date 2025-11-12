Чимало українців згадує не відразу: як правильно українською називати "Германію"
- Українською мовою правильно називати країну Німеччина, а не "Германія".
- Німеччина – країна з найбільшою кількістю населення і найбільшим рівнем економіки в Європейському Союзі.
Українці часто можуть неправильно найменовувати країни. Зокрема, вживати щодо них суржикові назви.
Однією із найпоширеніших таких назв є "Германія". 24 Канал розповідає, як правильно сказати українською.
Як "Германія" буде українською?
"Германія" – доволі поширене слово серед тих, хто розмовляє українською або переходить на державну. Однак воно неукраїнське.
Українською мовою правильно називати відповідну країну Німеччина.
Німеччина (німецькою Deutschland) або офіційно Федерати́вна Республіка Німеччина – держава в Центральній Європі, заснована як демократична, ліберальна і соціальна правова держава у формі федеративної республіки.
Що відомо про Німеччину?
Німеччина складається з 16 федеральних земель. Займає площу 357 588 км².
Столиця і найбільше місто країни – Берлін.
Як "Германія" українською / Depositphotos
Клімат помірний сезонний. Населення – 84,075,075 осіб (2025).
Країна – член Європейського Союзу та НАТО.
Німеччина – країна з найбільшою кількістю населення і найбільшим рівнем економіки в Європейському Союзі. Є другою за популярністю країною для міграції у світі, поступаючись тільки США.
Які мови поширені у Німеччині?
Офіційна мова – німецька.
Данська, нижньонімецька, нижньорейнська, верхньолужицька, нижньолужицька, ромська, північнофризька, східнофризька є офіційно визнаними мовами етнічних меншин.
Як іноземну мову в школах вивчають англійську, французьку, латинську, іспанську, російську, італійську, турецьку, давньогрецьку та інші. У деяких федеральних землях – й українську.
Німецька мова поділяється на три групи діалектів: нижньонімецькі, середньонімецькі та верхньонімецькі.