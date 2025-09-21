В Украине возобновят практику по проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 4-х классов. Это будет исключительно мониторинговое исследование, которое ни на что не будет влиять.

Детали в субботу, 20 сентября, сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает 24 Канал. Отдельно чиновник отметил, что внешнее независимое оценивание (ВНО) для таких школьников проводить не будут.

Что известно о ГИА для украинских 4-классников?

Любая современная система образования предусматривает итоговое оценивание на каждом этапе обучения: после начальной школы – 4 класс, после базовой – 9 класс и после старшей – 11/12 классы. По словам Бабака, это обычная практика в мире, чтобы проверить, чего достигли дети, и нужно ли что-то менять в программах.

В Украине ГИА проводили всегда, к тому же собственными силами учебных заведений. В 4-м классе это были контрольные работы, а в 9-м и 11-м классах – итоговые экзамены.

Обратите внимание! В 2020 году приняли Закон "О полном общем среднем образовании", который закрепил проведение ГИА в 4-м, 9-м и 11-м классах.

Для старших аттестацию проводили в форме ВНО, чтобы уменьшить нагрузку на детей – одновременно и выдать аттестат, и засчитать результаты для поступления. Для 9-классников при необходимости ГИА также позволили проводить в форме ВНО, ведь после получения базового среднего образования многие дети поступают в учреждения профессионального образования. После 4-го класса, согласно закону, ДПА может быть в любой форме, но о ВНО речь не идет.

Позже началась пандемия COVID-19, а затем – полномасштабное вторжение России. Поэтому парламент ежегодно принимает временное решение об отмене ГИА и замене ВНО Национальным мультипредметным тестом (НМТ).

Это позволило упростить процедуры и уменьшить риски безопасности для детей, но в то же время государство перестало получать полную картину качества образования на всех этапах обучения,

– объясняет Бабак.

Это лишает возможности эффективно планировать изменения, например, в образовательных программах. Поэтому, по словам председателя комитета, ГИА нужна:

государству – для получения общей картины: достигают ли ученики ожидаемых результатов, эффективны ли образовательные программы и учебники, как меняется общий уровень учеников, какая разница между городскими и сельскими школами и т.д;

учителям – чтобы понимать эффективность учебных программ, способов преподавания и т.д;

родителям – для понимания динамики освоения знаний детьми.

Задача ГИА – не пугать детей и родителей, а дать честную оценку уровня знаний и сделать систему образования более справедливой и качественной для всех,

– подытожил Бабак.

Кто в Украине будет сдавать ВНО?