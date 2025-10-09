Руководительница киевского Департамента образования Елена Фиданян возмутилась в фейсбуке тем, что в опросе от Министерства образования и науки есть вариант ответа "Мой ответ" на русском языке. Комментаторы разделились на два лагеря.

Критиканы МОН при этом не заметили интересной ошибки. О ситуации на своей странице в фейсбуке написал экс-образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает 24 Канал.

Что не так с критикой?

Горбачев отметил, что "немного неудобно получилось".

Всем, кто хоть минимально имеет понимание цифровых технологий, давно известно, что язык системных сообщений в формах Google зависит от настройки браузера пользователя. Проще говоря: браузер чиновницы настроен на русском. И госпожа директор хейтит МОН за то, что сама же и сделала,

– заявил он.

Он считает, что это очень яркий кейс, когда собственная предвзятость и неосведомленность выставляют "серьезного человека" в смешном виде.

Эксосвітній омбудсмен при этом усомнился в способности руководительницы департамента адекватно воспринимать реальность. И уточнил, что под ее сообщением сразу несколько человек написали, что причина не в МОН, а в настройках браузера госпожи Фиданян.



скриншот поста / фейсбус-страница Горбачева

Сообщение, уточнил он, чиновница, не удалила.

Потому что что ей факты, когда надо в очередной раз похейтить МОН за "бумажки". И это при том, что сам Департамент также этим грешит, рассылая кучу поручений и требуя всякой не всегда нужной отчетности,

– написал Горбачев.

Что написали пользователи в сети?

Пользователи сети отреагировали на эту ситуацию такими комментариями:

Так пусть настройки браузера пользователь (государственный служащий, в не тетя Соня с Бессарабки) сделает на государственном языке.

Чудо странное..

В мон поехала крыша.

Уровень департамента образования, даже не понимают свое незнание! Научитесь сначала пользоваться интернетом!

Госпожа Феданян кажется вообще имеет хобби – быть недовольной реформами.

Что говорят в МОН?

Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний прокомментировал пост столичной чиновницы.

Он оставил такой комментарий: "Это означает, что в настройках вашего профиля Google вы сами выбрали русский язык когда-то языком интерфейса и до сих пор не изменили это. Не всегда во всем виноват МОН".