"Проверьте браузер": директор департамента образования "наехала" на МОН через "Мой ответ"
- Елена Фиданян, руководительница киевского Департамента образования, возмутилась из-за русскоязычного варианта ответа в опросе от МОН.
- В комментариях ей указали, что проблема возникла из-за личных настроек ее браузера, а не из-за МОН.
Руководительница киевского Департамента образования Елена Фиданян возмутилась в фейсбуке тем, что в опросе от Министерства образования и науки есть вариант ответа "Мой ответ" на русском языке. Комментаторы разделились на два лагеря.
Критиканы МОН при этом не заметили интересной ошибки. О ситуации на своей странице в фейсбуке написал экс-образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает 24 Канал.
Что не так с критикой?
Горбачев отметил, что "немного неудобно получилось".
Всем, кто хоть минимально имеет понимание цифровых технологий, давно известно, что язык системных сообщений в формах Google зависит от настройки браузера пользователя. Проще говоря: браузер чиновницы настроен на русском. И госпожа директор хейтит МОН за то, что сама же и сделала,
– заявил он.
Он считает, что это очень яркий кейс, когда собственная предвзятость и неосведомленность выставляют "серьезного человека" в смешном виде.
Эксосвітній омбудсмен при этом усомнился в способности руководительницы департамента адекватно воспринимать реальность. И уточнил, что под ее сообщением сразу несколько человек написали, что причина не в МОН, а в настройках браузера госпожи Фиданян.
Сообщение, уточнил он, чиновница, не удалила.
Потому что что ей факты, когда надо в очередной раз похейтить МОН за "бумажки". И это при том, что сам Департамент также этим грешит, рассылая кучу поручений и требуя всякой не всегда нужной отчетности,
– написал Горбачев.
Что написали пользователи в сети?
Пользователи сети отреагировали на эту ситуацию такими комментариями:
- Так пусть настройки браузера пользователь (государственный служащий, в не тетя Соня с Бессарабки) сделает на государственном языке.
- Чудо странное..
- В мон поехала крыша.
- Уровень департамента образования, даже не понимают свое незнание! Научитесь сначала пользоваться интернетом!
- Госпожа Феданян кажется вообще имеет хобби – быть недовольной реформами.
Что говорят в МОН?
Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний прокомментировал пост столичной чиновницы.
Он оставил такой комментарий: "Это означает, что в настройках вашего профиля Google вы сами выбрали русский язык когда-то языком интерфейса и до сих пор не изменили это. Не всегда во всем виноват МОН".