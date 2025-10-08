Выборы в учреждении состоялись 7 октября. Об этом сообщили в НАН, отмечает 24 Канал.

Кто возглавил НАН Украины?

За эту должность соревновались два кандидата – академики Анатолий Загородний и Богдан Данилишин.

После выступлений и обсуждения избирательных программ состоялось тайное голосование.

За Анатолия Загороднего проголосовали 608 человек, а за Богдана Данилишина – 60.

Национальная академия наук Украины поздравляет Анатолия Глебовича с избранием и желает плодотворной работы на благо украинской науки и государства!

– отметили в Академии.

Заметим, что Анатолий Загородний – профессор, доктор физико-математических наук, до 2024 года – директор Института теоретической физики имени Боголюбова.

До первого избрания главой НАН Украины в 2020 году ученый занимал должность вице-президента Академии наук.

