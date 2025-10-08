Выборы в учреждении состоялись 7 октября. Об этом сообщили в НАН, отмечает 24 Канал.
Кто возглавил НАН Украины?
За эту должность соревновались два кандидата – академики Анатолий Загородний и Богдан Данилишин.
После выступлений и обсуждения избирательных программ состоялось тайное голосование.
За Анатолия Загороднего проголосовали 608 человек, а за Богдана Данилишина – 60.
Национальная академия наук Украины поздравляет Анатолия Глебовича с избранием и желает плодотворной работы на благо украинской науки и государства!
– отметили в Академии.
Заметим, что Анатолий Загородний – профессор, доктор физико-математических наук, до 2024 года – директор Института теоретической физики имени Боголюбова.
До первого избрания главой НАН Украины в 2020 году ученый занимал должность вице-президента Академии наук.
Какая зарплата у работников научных учреждений?
- Кроме вузов, в Украине есть более 370 научных учреждений и институтов. В них работает в среднем 80 тысяч исследователей.
- Говорится о научных сотрудниках, преподавателей и научно-педагогических работников, заявил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.
- Он также рассказал, что средняя зарплата исследователя в вышеупомянутых учреждениях – около 12 – 15 тысяч гривен.
- Но есть разные ситуации, различные лаборатории, институты, где много международных грантов, проектов с бизнесом. Там уровень зарплат может быть существенно выше.