Вибори в установі відбулися 7 жовтня. Про це повідомили у НАН, зазначає 24 Канал.

Хто очолив НАН України?

За цю посаду змагалися два кандидати – академіки Анатолій Загородній та Богдан Данилишин.

Після виступів і обговорення виборчих програм відбулося таємне голосування.

За Анатолія Загороднього проголосували 608 осіб, а за Богдана Данилишина – 60.

Національна академія наук України щиро вітає Анатолія Глібовича з обранням і бажає плідної праці на благо української науки та держави!

– наголосили в Академії.

Зауважимо, що Анатолій Загородній – професор, доктор фізико-математичних наук, до 2024 року – директор Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова.

До першого обрання очільником НАН України у 2020 році науковець обіймав посаду віцепрезидента Академії наук.

