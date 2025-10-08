Вибори в установі відбулися 7 жовтня. Про це повідомили у НАН, зазначає 24 Канал.
До теми Микола Трофименко – новий заступник Оксена Лісового: чим займатиметься у МОН
Хто очолив НАН України?
За цю посаду змагалися два кандидати – академіки Анатолій Загородній та Богдан Данилишин.
Після виступів і обговорення виборчих програм відбулося таємне голосування.
За Анатолія Загороднього проголосували 608 осіб, а за Богдана Данилишина – 60.
Національна академія наук України щиро вітає Анатолія Глібовича з обранням і бажає плідної праці на благо української науки та держави!
– наголосили в Академії.
Зауважимо, що Анатолій Загородній – професор, доктор фізико-математичних наук, до 2024 року – директор Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова.
До першого обрання очільником НАН України у 2020 році науковець обіймав посаду віцепрезидента Академії наук.
Дивіться також Скільки коштів передбачив уряд на освіту і науку на 2026 рік
Яка зарплата у працівників наукових установ?
- Окрім вишів, в Україні є понад 370 наукових установ та інститутів. У них працює у середньому 80 тисяч дослідників.
- Мовиться про наукових співробітників, викладачів та науково-педагогічних працівників, заявив заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.
- Він також розповів, що середня зарплата дослідника у вищезгаданих установах – близько 12 – 15 тисяч гривень.
- Але є різні ситуації, різні лабораторії, інститути, де багато міжнародних грантів, проєктів з бізнесом. Там рівень зарплат може бути суттєво вищий.