Очільниця київського Департаменту освіти Олена Фіданян обурилася у фейсбуці тим, що в опитуванні від Міністерства освіти і науки є варіант відповіді "Мой ответ" російською мовою. Коментатори розділилися на два табори.

Критикани МОН при цьому не помітили цікавої помилки. Про ситуацію на своїй сторінці у фейсбуці написав ексосвітній омбудсмен Сергій Горбачов, передає 24 Канал.

Що не так із критикою?

Горбачов зазначив, що "трохи невдобно вийшло".

Усім, хто хоч мінімально має розуміння цифрових технологій, давно відомо, що мова системних повідомлень у формах Google залежить від налаштування браузера користувача. Простіше кажучи: браузер чиновниці налаштований російською. І пані директорка хейтить МОН за те, що сама ж і зробила,

– заявив він.

Він вважає, що це дуже яскравий кейс, коли власна упередженість та необізнаність виставляють "серйозну людину" у кумедному вигляді.

Ексосвітній омбудсмен при цьому засумнівався у здатності очільниці департаменту адекватно сприймати реальність. І уточнив, що під її дописом відразу кілька людей написали, що причина не в МОН, а в налаштуваннях браузера пані Фіданян.



скриншот допису / фейсбус-сторінка Горбачова

Допис, уточнив він, чиновниця, не видалила.

Бо що їй факти, коли треба вчергове похейтити МОН за "папірці". І це при тому, що сам Департамент також цим грішить, розсилаючи купу доручень та вимагаючи усілякої не завжди потрібної звітності,

– написав Горбачов.

Що написали користувачі у мережі?

Користувачі мережі відреагували на цю ситуацію такими коментарями:

То нехай налаштування браузера користувач (державний службовець, в не тьотя Соня з Бессарабки) зробить державною мовою.

Диво дивне…

В моні поїхав дах.

Рівень департаменту освіти, навіть не розуміють своє незнання! Навчіться спочатку користуватися інтернетом!

Пані Феданян здається взагалі має хобі – бути невдоволеною реформами.

Що кажуть у МОН?

Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній прокоментував пост столичної чиновниці.

Він залишив такий коментар: "Це означає, що в налаштуваннях вашого профілю Google ви самі обрали російську мову колись мовою інтерфейсу і досі не змінили це. Не завжди у всьому винне МОН".