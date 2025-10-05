В субботу, 4 октября, стали известны имена победителей ежегодной премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine 2025. Главный приз получил учитель биологии и экологии из Харькова Руслан Шаламов.

Что известно об учителе Руслане Шаламове?

Руслан Шаламов преподает биологию и экологию в харьковском Научном лицее "Одаренность".

Организаторы премии рассказали, что когда-то мужчина мечтал стать биохимиком-исследователем, однако случайный урок в 1994 году открыл его настоящее призвание.

С тех пор он воспитал олимпиадников и ученых мирового уровня, стал соавтором госстандартов, автором учебников и тренером для сотен учителей,

– говорится в сообщении.

В ОО "Освитория" рассказали, что Руслан Шаламов присоединился к реформе НУШ и работает в группе разработчиков над формированием госстандартов образования. Также педагог является автором инновационной модельной программы по биологии и написал более 50 книг, среди которых 10 учебников с грифом МОН.

Уже во время работы в школе Руслан Шаламов защитил кандидатскую по биохимии. Известно, что десятки его учеников сейчас работают в ведущих университетах мира.

Чтобы иметь успех, надо осознавать, для кого ты работаешь, и я благодарен своим выпускникам, которые ушли в жизнь и теперь эту жизнь спасают или исследуют. Я благодарен своим ученикам и ученицам, а особенно той небольшой группе мальчиков и девочек, которых я впервые в жизни могу назвать своим классом,

– сказал со сцены сам победитель.

Отмечается, что учитель получит миллион гривен на воплощение собственной образовательной мечты.

