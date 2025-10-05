Объявили главного победителя премии Global Teacher Prize Ukraine: им стал учитель из Харькова
- Руслан Шаламов, учитель биологии и экологии из Харькова, стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine 2025.
- Он является автором более 50 книг и учебников и присоединился к образовательным реформам, в частности разработки госстандартов образования.
В субботу, 4 октября, стали известны имена победителей ежегодной премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine 2025. Главный приз получил учитель биологии и экологии из Харькова Руслан Шаламов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Teacher Prize Ukraine.
Читайте также "Талантливые уходят из профессии": Гетманцев настаивает на повышении зарплат учителям до 24 тысяч
Что известно об учителе Руслане Шаламове?
Руслан Шаламов преподает биологию и экологию в харьковском Научном лицее "Одаренность".
Организаторы премии рассказали, что когда-то мужчина мечтал стать биохимиком-исследователем, однако случайный урок в 1994 году открыл его настоящее призвание.
С тех пор он воспитал олимпиадников и ученых мирового уровня, стал соавтором госстандартов, автором учебников и тренером для сотен учителей,
– говорится в сообщении.
В ОО "Освитория" рассказали, что Руслан Шаламов присоединился к реформе НУШ и работает в группе разработчиков над формированием госстандартов образования. Также педагог является автором инновационной модельной программы по биологии и написал более 50 книг, среди которых 10 учебников с грифом МОН.
Уже во время работы в школе Руслан Шаламов защитил кандидатскую по биохимии. Известно, что десятки его учеников сейчас работают в ведущих университетах мира.
Чтобы иметь успех, надо осознавать, для кого ты работаешь, и я благодарен своим выпускникам, которые ушли в жизнь и теперь эту жизнь спасают или исследуют. Я благодарен своим ученикам и ученицам, а особенно той небольшой группе мальчиков и девочек, которых я впервые в жизни могу назвать своим классом,
– сказал со сцены сам победитель.
Отмечается, что учитель получит миллион гривен на воплощение собственной образовательной мечты.
Зарплаты учителей в Украине могут вырасти
Недавно премьер Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут. Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Сейчас речь идет о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами. С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
Всего на образование заложено 265,4 миллиарда гривен (+66,5 миллиарда гривен до 2025 года).