Что такое "гнуть кирпу": что скрывается за этим интересным выражением

Есть такие выражения, которые без пояснения звучат немного забавно. Но когда начинаешь вникать в значение каждого слова –, все становится понятным.

"Гнути кирпу" – вот один из таких интересных фразеологизмов. О его значении и происхождении рассказываем со ссылкой на ресурс "Украинский язык".

"Гнути кирпу" – что это значит?

Есть такие выражения, которые сначала хочется воспринять буквально, но так не получится. В случае с фразой "гнути кирпу" никто не призывает кого-то на самом деле что-то себе "гнуть".

Это распространенный украинский фразеологизм, который используют для характеристики человека. Так говорят о человеке, который выпендривается, ведет себя напыщенно, высокомерно, ставит себя выше других.

Его часто можно встретить в украинской литературе:

– Над мной смеется всякий черт, – жалуется Осел, – всякая скотина задирает передо мной нос. ( Леонид Глебов).

Леонид Глебов). Еще и нос гнет… словно ей теперь хуже, чем тогда, когда она кормила нужу!… (Панас Мирный).

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Что же такое "кирпа" и какое значение имеет слово "гнуть"?

Но самое интересное – это когда мы рассмотрим каждое слово в выражении отдельно.

Слово "кирпа" – вполне литературное, его можно найти в словарях. Так называют нос, особенно кирпатый, задравшийся вверх. И здесь уже становится понятнее, откуда взялось это выражение. Если человек задирает нос, то как бы демонстрирует: "Я лучше других". Отсюда и переносное значение – быть напыщенным, задаваться, зазнаваться.

Поэтому "гнуть кирпу" максимально близко по значению к "задирать нос". Но не в буквальном смысле.

Само слово древнее, хотя и с непонятным происхождением. Эта выразительная черта внешности сохранилась и в фамилиях – Кирпа, Кирпатый, Кирпачев.

Кстати, это выражение можно встретить в несколько различных вариантах:

гну́ти ки́рпу,

де́рти ки́рпу,

задира́ти ки́рпу,

загну́ти ки́рпу,

заде́рти ки́рпу. И слово "кирпа" в этих вариантах можно заменить на "носа" или "нос". А еще можно "крутити кирпу" или "вернути кирпу" – то есть отворачиваться, грубо и притворно не замечать что-то или кого-то. Даже "водити за кирпу" – это то же самое , что "водить за нос", то есть обманывать. Не все так просто и со словом "гнути". В этом выражении слово обозначает не буквально "делать изогнутым", а нечто вроде "вести / вести себя / продвигать". В случае "гнуть кирпу", "гнуть" – это о поведении человека. Но есть и другие выражения, где встречается слово "гнуть": гнуть бандигу,

гнуть всякую чепуху/глупости/небылицы,

гнуть козырь,

гнуть линию,

гнуть цену. Есть и выражения, где "гнуть" означает не буквально "сгибать", а максимально приближенное к этому значение – как, например, в "гнуть колени", "гнуть спину", "гнуть шею", которые означают – тяжело работать. Обратите внимание! Это выражение, его значение и происхождение входят в перечень фразеологизмов, которые встречаются на экзамене по украинскому языку, поэтому старшеклассники точно знают его значение, а теперь и вы.

Язык вообще прекрасно умеет "подцепить" человеческое поведение одним коротким выражением. "Гнуть кирпу" – именно о вот том моменте, когда уверенность незаметно переходит в напыщенность. Поэтому нос лучше держать высоко, а кирпу – не гнуть.