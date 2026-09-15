"Гнути кирпу" – саме з таких цікавих фразеологізмів. Про його значення та походження розповідаємо з посиланням на ресурс "Українська мова".

"Гнути кирпу" – що це робиться?

Є такі вислови, які спочатку хочеться сприйняти буквально, але так не вийде. У випадку з фразою "гнути кирпу" ніхто не закликає когось насправді щось собі "гнути".

Це поширений український фразеологізм, який використовують для характеристики людини. Так кажуть про людину, яка зазнається, поводиться пихато, зверхньо, ставить себе вище за інших.

Його часто можна зустріти в українській літературі:

– Сміється з мене всякий біс, – Жаліється Осел, – усякая скотина Дере передо мною ніс. (Леонід Глібов).

(Леонід Глібов). Ще й кирпу гне.., мов їй гірше тепер, ніж тоді, як нужу годувала!... (Панас Мирний).

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Що ж таке "кирпа" і яке значення у слова "гнути"?

Але найцікавіше, коли ми розглянемо кожне слово у вислові окремо.

Слово "кирпа" цілком літературне, яке ми зустрінемо у словниках. Так називають ніс, особливо кирпатий, задертий догори. І тут уже стає зрозуміліше, звідки взявся вислів. Якщо людина задирає ніс, то ніби демонструє: "Я кращий за інших". Звідси й переносне значення – бути пихатим, задаватися, зазнаватися.

Тому "гнути кирпу" максимально близьке за значенням до – "задирати носа". Але не у буквальному значенні.

Саме слово давнє, хоча і з незрозумілим походженням. Ця виразна риса зовнішності збереглася і у прізвищах – Кирпа, Кирпатий, Кирпачов.

До речі, цей вислів можна зустріти у дещо відмінних варіантах:

гну́ти ки́рпу,

де́рти ки́рпу,

задира́ти ки́рпу,

загну́ти ки́рпу,

заде́рти ки́рпу. І слово "кирпа" можна у цих варіантах замінити на – "но́са" чи "ніс". А ще можна "кирпою крутити" чи "вернути кирпу" – тобто відвертатися, грубо і вдавано не помічати щось чи когось. Та навіть "водити за кирпу", те саме, що "водити за ніс" – дурити. Не все так просто і зі словом – "гнути". У цьому виразі слово позначає не буквально "робити зігнутим", а й щось на зразок "вести / поводитися / просувати". У випадку "гнути кирпу", "гнути" – це про поведінку людини. Але маємо й інші вислови де є слово "гнути": гнути бандигу,

гнути всячину/дурниці/небилиці,

гнути козиря,

гнути лінію,

гнути ціну. Є й вислови де "гнути" позначає не буквально "згинати", але максимально наближене до пози – як от у "гнути коліна", "гнути спину", "гнути шию", які означають – важко працювати. Зверніть увагу! Цей вислів, його значення і походження, входить до переліку фразеологізмів, які трапляються на НМТ, тому старшокласники точно знають його значення, а тепер і ви.

Мова взагалі чудово вміє "підловити" людську поведінку одним коротким висловом. "Гнути кирпу" – саме про той момент, коли впевненість непомітно переходить у пихатість. Тож ніс краще тримати високо, а кирпу – не гнути.