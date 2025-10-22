Рада согласовала Госбюджет-2026 в первом чтении: для образования – рекордное финансирование
- Верховная Рада Украины 22 октября поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год с рекордным финансированием образования на сумму 265,4 миллиарда гривен.
- Средства на образование направлены на оплату труда педагогов, поддержку научной сферы, инвестиционные проекты, бесплатное школьное питание и академические стипендии для студентов.
Верховная Рада Украины 22 октября поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год. На образование предусмотрели 265,4 миллиарда гривен.
Это на 66,5 миллиарда гривен больше чем было в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Сколько средств предусмотрели на образование на 2026 год?
Министр отметил, что это рекордный объем финансирования, который подтверждает, что развитие человеческого капитала через образование и науку в дальнейшем является государственным приоритетом.
Лисовой при этом акцентировал: образование – это инвестиция в устойчивость и развитие страны. Поэтому в 2026 году усиливают финансирование в таких ключевых направлениях:
оплата труда педагогов – 183,9 миллиарда гривен;
поддержка научной сферы – 19,9 миллиардов гривен;
инвестиционные проекты: укрытие, школьные автобусы, пищеблоки, учебники – 15 миллиардов гривен;
бесплатное школьное питание – 14,4 миллиарда гривен;
академические стипендии для студентов – 6,6 миллиардов гривен;
Сколько средств заложили на образование на этот год?
- На образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.
- Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования.
- На это направили 55,6 миллиардов гривен.
- Еще 12 миллиардов гривен из бюджета – на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года.
Средства на образование на 2025 год / МОН