Рада согласовала Госбюджет-2026 в первом чтении: для образования – рекордное финансирование

Верховная Рада Украины 22 октября поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год. На образование предусмотрели 265,4 миллиарда гривен.

Это на 66,5 миллиарда гривен больше чем было в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Сколько средств предусмотрели на образование на 2026 год?

Министр отметил, что это рекордный объем финансирования, который подтверждает, что развитие человеческого капитала через образование и науку в дальнейшем является государственным приоритетом.

Лисовой при этом акцентировал: образование – это инвестиция в устойчивость и развитие страны. Поэтому в 2026 году усиливают финансирование в таких ключевых направлениях:

оплата труда педагогов – 183,9 миллиарда гривен;

поддержка научной сферы – 19,9 миллиардов гривен;

инвестиционные проекты: укрытие, школьные автобусы, пищеблоки, учебники – 15 миллиардов гривен;

бесплатное школьное питание – 14,4 миллиарда гривен;

академические стипендии для студентов – 6,6 миллиардов гривен;

Сколько средств заложили на образование на этот год?

На образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.

Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования.

На это направили 55,6 миллиардов гривен.

Еще 12 миллиардов гривен из бюджета – на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года.

Средства на образование на 2025 год / МОН