Грант на обучение в 2026 году: в каких вузах государство возместит часть стоимости контракта

Обучение по контракту не всегда означает, что всю его стоимость придется оплачивать самостоятельно. Часть publishBothNews(3130956);абитуриентов в 2026 году сможет воспользоваться государственной поддержкой, а к соответствующей программе присоединилось большинство украинских высших учебных заведений.

По состоянию на 26 августа получить государственный грант можно в 207 учебных заведениях. Какие условия действуют для абитуриентов и где именно доступно такое софинансирование – рассказываем далее.

Как работает государственный грант на обучение?

Государственный грант предназначен для тех, кто будет получать высшее образование по контракту. Государство берет на себя часть расходов на обучение, а сами средства имеют четкое назначение – использовать их можно только для оплаты образования.

Получить грант наличными или потратить его на другие нужды нельзя. В то же время возвращать эти деньги государству после завершения обучения не нужно, ведь такая поддержка является безвозвратной и не предусматривает обязательного отработки.

В 2026 году на грант могут претендовать абитуриенты, поступающие на первый курс дневной или дуальной формы обучения. В источнике указано, что речь идет об абитуриентах, набравших более 140, 150 или 170 баллов по двум предметам ЕГЭ.

Где можно получить государственный грант?

По состоянию на 26 августа к программе присоединились 207 учебных заведений. Среди них есть национальные и государственные университеты, частные учебные заведения, академии, институты и отдельные структурные подразделения.

Полный перечень участников программы: в каких учебных заведениях можно получить государственный грант в 2026 году