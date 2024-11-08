Останутся ли бюджетные места в ЗВО с внедрением государственных грантов: что говорят в Минобразования

Образование в Украине реформируется, в том числе и высшее. Среди образовательных новинок – введение грантовой системы обучения. Но означает ли это, что со временем могут исчезнуть бюджетные места в ЗВО?

В этом году поступающие в учреждения высшего образования испытали ряд нововведений, среди них – НМТ по 4 предметам и учебные гранты на образование от государства. Какие дальше изменения ждут ЗВО и не станет ли грантовая система отменой бюджетных мест, об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью НУШ, пишет 24 Канал.

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Что будет с государственным заказом в высшем образовании

Одним из важных вопросов к заместителю министра стало "означает ли грантовая система, что мы движемся к тому, что у нас все-таки будет более оплачиваемое высшее образование?"

Михаил Винницкий, в интервью объяснил, как повлияет грантовая система на образование и государственный заказ. В частности, останется ли вообще система государственного заказа. Бюджетные места по каждой специальности, обязательно будут стопроцентно оплачиваться государством. Но меняются условия создания государственного заказа – таких мест может стать очень мало по некоторым специальностям, потому что государство реально не может их заказать. Помним, что речь именно о государственном заказе – следовательно, государство заказывает специалиста.

Если государство видит, что для заказа нужно мало специалистов, соответственно, будет мало бюджетных мест. На другие специальности будет много бюджетных мест: на медиков, на учителей. Там, где однозначно нужно большое количество специалистов, я не сомневаюсь, что государство будет заказывать и 100% оплачивать за обучение большему количеству поступающих,

– пояснил заместитель министра.

Но учитываем и то, что государство не только "заказчик, а еще и инвестор". Оно инвестирует в собственное будущее. Мы инвестируем в свое будущее, потому что хотим жить в том государстве, где будут образованные люди. Мы хотим иметь образованных людей, иметь качественное образование, мы понимаем, что эти две вещи требуют инвестиций, а денег мало. Итак, нам нужно инвестировать через инструмент софинансирования, грантами обеспечивать большое количество людей.

Важным следствием грантов будет то, что образование станет дороже. Качественное образование должно быть дорогим. Поскольку это и зарплата преподавателя, его мотивация и материально-техническое обеспечение заведения для предоставления качественных, современных образовательных услуг.

Я не представляю себе, как преподаватель и как человек, который немножечко разбирается в финансовой части университетского менеджмента, не понимаю, как можно подготовить любого специалиста высшего образования за 25 000 гривен. А у нас есть высшие учебные заведения, которые такое предлагают. Преимущественно они частные, но все-таки 25 00 гривен: приходи и плати. Это просто покупка диплома. Это цена на год. Я не понимаю, как это можно сделать,

– прокомментировал Винницкий.

Если сравнивать с ценами на образование в Европе, то даже в самых бедных странах – это Румыния и Болгария, меньше чем за 3000 евро не бывает. В Германии это 6000 – 8000 евро в год для того, чтобы подготовить одного студента.

В Украине же средняя цена – 1000 евро, то есть 46 000 – 47 000 гривен, которых явно не достаточно. Нам надо поднимать среднюю стоимость подготовки одного специалиста. Однако, государство не имеет больше денег, чтобы туда вкладывать. Соответственно, надо создавать систему софинансирования. Частично пойдет от государства, частично от частного сектора. И, таким образом, образование станет дороже – образование станет качественнее.

Это мнение не очень популярное, но это еще одна из вещей, которая стоит за грантами. Это длительный процесс, но мы должны поднимать среднюю стоимость подготовки одного студента. Здесь не только о справедливости – здесь на самом деле и о качестве.

Как же быть, когда за пять лет у нас может оказаться такая ситуация, когда есть одно бюджетное место по государственному заказу и, условно говоря, пропорционально пять человек, которые идут, например, уже по грантам, прокомментировал журналист.

Грант – инвестиция в будущее

Контрактники, которые идут с грантами, абсолютно правильно. Эта пропорция будет зависеть от специальности, очевидно, но так, по-среднему мы хотели бы такое видеть.

Вторая важная вещь – мы остаемся в парадигме заказа. А это означает – и это будет еще одна вещь, которая является не слишком популярной, но она заложена в законопроекте № 10399 , который будут голосовать в Раде, надеюсь, в ноябре, – такую идею: если государство тебя заказало, заплатило за твое обучение, то ты имеешь определенные обязанности перед заказчиком.

И это означает, что государство должно предложить тебе первое рабочее место. Не стоит воспринимать его как обязанность отработки, поэтому, что стремимся предложить конкурентное, по конкурсу первое рабочее место.

Это возможно делать среди медиков, это возможно делать с учителями, с некоторыми другими специальностями, связанными с государственным сектором. Но я еще раз повторяю: с конкурентной зарплатой, это не про крепостничество.

Так что, бюджетные места останутся, но будут иметь, в будущем, определенные обязанности того специалиста перед государственным сектором. Грант – это инвестиция в будущее государства, где налогоплательщик говорит, что нам нужно инвестировать в молодого человека. И лицо, которое училось по гранту не будет иметь обязанностей.

Могут быть и неожиданные ситуации. Когда студенты боятся получить это рабочее место, потому что оно, например, будет где-то на передовой или близко к передовой. И они могут даже отказываться от бюджетного места в пользу контракта, потому что не хотят этой работы.

Михаил Винницкий, отметил, что в законопроекте № 10399 предусмотрена такая идея: поступающий в 17 лет не должен принимать решение о своем трудоустройстве через четыре года. После двух лет обучения, когда студент уже понял, что это его специальность, что это то, чего он хочет, есть опция продолжить государственный заказ. Тогда ты берешь на себя ответственность за то, что будешь брать первое рабочее место. Или можно "сойти" с государственного заказа и продолжать с грантом. Эта идея, которая заложена в законопроекте, – общегосударственное тестирование по специальности, так называемый ЕГКИ [Единый государственный квалификационный экзамен – Образование 24], после второго курса.

Я подозреваю, что после второго курса могут быть люди, которые зашли по гранту, сдали ЕГКИ и будут продолжать по государственному заказу, понимая, что на самом деле это первое рабочее место неплохое. Их может быть меньше, но такой путь предусмотрен.

Главная идея нового законопроекта – если государство все-таки вкладывает 100 % в подготовку специалисты, то пожалуйста, поработай немножко на государство. Но есть и важная вещь: это не может быть рабский труд – а профессия с привлекательной конкурентной зарплатой. Отходим от советского стереотипа о распределении или отработке.

Все эти идеи надо будет отрабатывать. Опыт последних полгода, когда отработали систему грантов, показывает, что и систему конкурса на первое рабочее место также можно отработать. Было бы желание и были бы люди, которые способны это сделать.