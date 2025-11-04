Не ищите "говядину" в магазине: это мясо на украинском языке имеет аж два названия

Бытовые русинизмы держатся дольше всего. А когда это блюда или продукты – то мы часто даже не осознаем ошибку в речи.

Как по-украински называется "говядина", рассказывает 24 Канал опираясь на объяснения ресурса "Горох".

Смотрите также Форточка – чужак: время открыть окно для украинского слова

Как переводится на украинский "говядина"?

Мясо крупного рогатого скота, из которого можно приготовить много вкусных блюд, ошибочно украинцы называют словом – "говядина". "Говядина" – это русское слово, которое происходит от "говядо" – древнерусского слова, что означало "крупный рогатый скот".

В украинском языке такого слова не сохранилось, потому что мы пошли другим путем. Его употребление – это не просто ошибка, а потеря смысла, потому что мы имеем свое – точное, глубокое, исконно украинское.

А соответствием этого слова является – "яловичина". Слово происходит от "яловая" (то есть корова, которая не телится). Это слово несет в себе не просто название продукта, а этнолингвистическую историю: оно указывает на источник мяса – корову, которая не дает потомства, и поэтому ее мясо используют в питании.

Важно! Ударение в слове "яловичина" падает на первый слог, поэтому – Яловичина.

Правильные ударения: смотрите видео

Академический толковый словарь украинского языка (СУМ) подает ряд цитат из украинской литературы, где употребляется именно слово "говядина":

Подали борщ, а далі яловичину, покришили на дерев'яній тарілочці, посолили та й їли (Квітка-Основ'яненко);

Не один фунт яловичини та хліба перетаскав Степан, поки таки привчив до себе сердитого Бровка (Любов Яновська);

— Щоб каша була за годину готова! З яловичиною! Перекажіть обозному, що новий пан сотник звелів: з яловичиною (Олександр Ільченко, Козацькому роду)". Интересно, но в украинском языке есть и альтернативное слово – "воловина" (мясо вола) с ударением на второй слог. Именно так это мясо называется и в польском языке – wołowina. Кто такой "вол"?

Віл / вол – это кастрированный бык, что исторически использовался как тягловая сила. Это слово можно найти в литературе: З'ївши воловину перепічки, він [дядько Степан] з жалем подивився на другу воловину й засунув її за пазуху. (Валер'ян Підмогильний).

Ось вам і суп... На друге йде капуста й воловина. (Іван Франко). Не стоит забывать и о слове "телятина", если речь идет о мясе молодого крупного рогатого скота.

Слово "говядина" – это типичный суржик. Говорим: "яловичина", потому что язык – это не только средство общения, а форма нашей идентичности.