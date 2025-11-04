Не шукайте "говядину" в магазині: це м'ясо українською має аж дві назви

Побутові росіянізми тримаються найдовше. А коли це страви чи продукти – то ми часто навіть не усвідомлюємо помилку у мовленні.

Як українською називається "говядина", розповідає 24 Канал опираючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як перекладається українською "говядина"?

М'ясо великої рогатої худоби, з якого можна приготувати багато смачних страв, помилково українці називають словом – "говядина". "Говядина" – це російське слово, яке походить від "говядо" – давньоруського слова, що означало "велика рогата худоба".

В українській мові такого слова не збереглося, бо ми пішли іншим шляхом. Його вживання – це не просто помилка, а втрата сенсу, бо ми маємо своє – точне, глибоке, питомо українське.

А відповідником цього слова є – "яловичина". Слово походить від "ялова" (тобто корова, яка не телиться). Це слово несе в собі не просто назву продукту, а етнолінгвістичну історію: воно вказує на джерело м’яса – корову, яка не дає потомства, і тому її м’ясо використовують у харчуванні.

Важливо! Наголос у слові "яловичина" падає на перший склад, тому – Яловичина.

Правильні наголоси: дивіться відео

Академічний тлумачний словник української мови (СУМ) подає низку цитат з української літератури, де вживається саме слово "яловичина":

Подали борщ, а далі яловичину, покришили на дерев'яній тарілочці, посолили та й їли (Квітка-Основ'яненко);

Не один фунт яловичини та хліба перетаскав Степан, поки таки привчив до себе сердитого Бровка (Любов Яновська);

— Щоб каша була за годину готова! З яловичиною! Перекажіть обозному, що новий пан сотник звелів: з яловичиною (Олександр Ільченко, Козацькому роду)". Цікаво, але в українській мові є й альтернативне слово – "воловина" (м'ясо вола) з наголосом на другий склад. Саме так це м'ясо називається і у польській мові – wołowina. Хто такий "віл"?

Віл / вол – це кастрований бик, що історично використовувався як тяглова сила. Це слово можна знайти в літературі: З'ївши воловину перепічки, він [дядько Степан] з жалем подивився на другу воловину й засунув її за пазуху. (Валер'ян Підмогильний).

Ось вам і суп... На друге йде капуста й воловина. (Іван Франко). Не варто забувати і про слово "телятина", якщо мова йде про м’ясо молодої великої рогатої худоби.

Слово "говядина" – це типовий суржик. Говорімо: "яловичина", бо мова – це не лише засіб спілкування, а форма нашої ідентичності.