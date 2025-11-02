Як замінити звичний росіянізм "форточка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Віки Хмельницької.
Як українською сказати "форточка"?
"Форточкою" називають невелику рухому частину вікна, призначену для провітрювання.
Це слово для багатьох звичне, і ледь не щодня використовується вдома, навіть взимку. А тому навіть носії мови часто не знають, що воно має переклад.
Слово "форточка" є русизмом і краще від нього відмовитися, оскільки маємо український відповідник – "кватирка" чи пестливо – "кватирочка". В українській мові воно є нормативним та зафіксоване у словниках.
Як назвати "форточку" українською: дивіться відео
Цікаво, що обидва слова запозичені з німецької мови та фонетично, кожна мова образа ближче для себе слово.
"Форточка" походить від німецького слова Pförtchen – дверцята. В польській мові є схожі слова – "forta" й "fórtka", що перекладаються як "ворота".
"Кватирка" ж походить з від німецького "quartier" через посередництво польської "kwatera" – потрапило в українську мову. Означає слово – та означає "чверть", "четверту частину вікна".
Важливо! Не плутайте "кватирка" та "квартира" – це різні поняття. Першим позначають рухому частину вікна, другим – житло, помешкання. Носіям російської мови ці слова звучать однаково.
І звісно, в українській мові не обходиться без синонімів та діалектизмів:
- платира,
- віконко,
- фортка.
Хоча "фортка" – це можуть бути і ворота, і хвіртка, і кватирка.
Слова, як форточка, лєсніца, потолок – це приклади мовного впливу, який свого часу витіснив українські відповідники. Про українські назви предметів та частин будинку, 24 Канал писав раніше.
Вживання питомих слів – це не лише про правильність та грамотність, а й про збереження мовної ідентичності.