Як замінити звичний росіянізм "форточка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Віки Хмельницької.

Як українською сказати "форточка"?

"Форточкою" називають невелику рухому частину вікна, призначену для провітрювання.

Це слово для багатьох звичне, і ледь не щодня використовується вдома, навіть взимку. А тому навіть носії мови часто не знають, що воно має переклад.

Слово "форточка" є русизмом і краще від нього відмовитися, оскільки маємо український відповідник – "кватирка" чи пестливо – "кватирочка". В українській мові воно є нормативним та зафіксоване у словниках.

Цікаво, що обидва слова запозичені з німецької мови та фонетично, кожна мова образа ближче для себе слово.

"Форточка" походить від німецького слова Pförtchen – дверцята. В польській мові є схожі слова – "forta" й "fórtka", що перекладаються як "ворота".

"Кватирка" ж походить з від німецького "quartier" через посередництво польської "kwatera" – потрапило в українську мову. Означає слово – та означає "чверть", "четверту частину вікна".

Важливо! Не плутайте "кватирка" та "квартира" – це різні поняття. Першим позначають рухому частину вікна, другим – житло, помешкання. Носіям російської мови ці слова звучать однаково.

І звісно, в українській мові не обходиться без синонімів та діалектизмів:

платира,

віконко,

фортка.

Хоча "фортка" – це можуть бути і ворота, і хвіртка, і кватирка.

Слова, як форточка, лєсніца, потолок – це приклади мовного впливу, який свого часу витіснив українські відповідники. Про українські назви предметів та частин будинку, 24 Канал писав раніше.

Вживання питомих слів – це не лише про правильність та грамотність, а й про збереження мовної ідентичності.