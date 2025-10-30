Чому не варто називати гарбуз тиквою та що означає "тиква" в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Мова – ДНК нації".
Дивіться також "Лютувальник" можна знайти у багатьох чоловіків у гаражі, але мало хто знає, що це за пристрій
Як правильно назвати овоч українською?
Головним овочем осені, з якого можна приготувати безліч страв – і солоних, і солодких, є гарбуз. Втім, часто ми чуємо назву – тиква, та навіть подекуди на цінниках. То яка назва правильна?
В українській мові для позначення цього овоча використовують слово – гарбуз. Воно закріплене в словниках і є літературною нормою. Слово "гарбуз" має тюркське коріння, а в перській мові означало "віслючий огірок".
Цікаво! Знаєте, що гарбуз – не овоч. З ботанічного погляду – це фрукт. Плоди розвиваються з частин квітки, що оточують зав’язь, що класифікує їх як фрукти.
Знаєте, що українською "тиква" – це не гарбуз?
А слово "тиква" – це калька з російського "тыква". Воно не є нормативним в українській мові для позначення овоча. Хоч іноді його можна почути в побуті, особливо в прикордонних регіонах.
Втім, в українській мові є слово "тиква", як розповідає "Словник.UA", але ним позначають:
- Рослину родини гарбузових – Lagenaria, що має видовжену грушеподібну форму, з дуже твердою шкіркою.
- Посудину для води, яку виготовляють з цієї рослини.
- Череп'яна посудина, подібна до глечика з дуже вузьким горлом, в якій носять або тримають воду, вино тощо.
Маємо і регіональні варіанти та народні назви овоча, та навіть карту гарбузових назв, яку створив ресурс Давай займемось текстом:
- кабак,
- диня
- таракуца,
- ханька,
- горгопка,
- тиквач,
- буштан.
- Гарбузина, гарбузок, гарбузяка, гарбузєта – пестливі або зменшувальні форми.
"Гарбузова" карта України / фейсбук "Давайте займемось текстом"
Крім того, гарбуз – не просто овоч, а культурний символ, герой традицій і мовної ідентичності. Саме гарбуз – це той помаранчевий красень, що прикрашає осінні свята, зокрема Гелловін, і з якого варять кашу, печуть пироги та роблять ліхтарики.
В українській мові є поняття "родичі гарбузові", чули про нього? Про нього 24 Канал писав раніше.
У народних обрядах гарбуз мав символічне значення. Його дарували парубкові, якого дівчина не хотіла брати за чоловіка – звідси вислів "дати гарбуза", а сезон весіль традиційно був восени. А на Святвечір гарбузова каша була частиною пісного столу – як символ достатку.
Ось такий яскравий, цікавий і смачний – ГАРБУЗ!