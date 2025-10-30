Чому не варто називати гарбуз тиквою та що означає "тиква" в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Мова – ДНК нації".

Як правильно назвати овоч українською?

Головним овочем осені, з якого можна приготувати безліч страв – і солоних, і солодких, є гарбуз. Втім, часто ми чуємо назву – тиква, та навіть подекуди на цінниках. То яка назва правильна?

В українській мові для позначення цього овоча використовують слово – гарбуз. Воно закріплене в словниках і є літературною нормою. Слово "гарбуз" має тюркське коріння, а в перській мові означало "віслючий огірок".

Цікаво! Знаєте, що гарбуз – не овоч. З ботанічного погляду – це фрукт. Плоди розвиваються з частин квітки, що оточують зав’язь, що класифікує їх як фрукти.

Знаєте, що українською "тиква" – це не гарбуз?

А слово "тиква" – це калька з російського "тыква". Воно не є нормативним в українській мові для позначення овоча. Хоч іноді його можна почути в побуті, особливо в прикордонних регіонах.

Втім, в українській мові є слово "тиква", як розповідає "Словник.UA", але ним позначають:

Рослину родини гарбузових – Lagenaria, що має видовжену грушеподібну форму, з дуже твердою шкіркою. Посудину для води, яку виготовляють з цієї рослини. Череп'яна посудина, подібна до глечика з дуже вузьким горлом, в якій носять або тримають воду, вино тощо.

Маємо і регіональні варіанти та народні назви овоча, та навіть карту гарбузових назв, яку створив ресурс Давай займемось текстом:

кабак,

диня

таракуца,

ханька,

горгопка,

тиквач,

буштан.

Гарбузина, гарбузок, гарбузяка, гарбузєта – пестливі або зменшувальні форми.

"Гарбузова" карта України / фейсбук "Давайте займемось текстом"

Крім того, гарбуз – не просто овоч, а культурний символ, герой традицій і мовної ідентичності. Саме гарбуз – це той помаранчевий красень, що прикрашає осінні свята, зокрема Гелловін, і з якого варять кашу, печуть пироги та роблять ліхтарики.

У народних обрядах гарбуз мав символічне значення. Його дарували парубкові, якого дівчина не хотіла брати за чоловіка – звідси вислів "дати гарбуза", а сезон весіль традиційно був восени. А на Святвечір гарбузова каша була частиною пісного столу – як символ достатку.

Ось такий яскравий, цікавий і смачний – ГАРБУЗ!