Як ще можна назвати "паяльник", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу ukrainian.stackexchange.com.

Яка інша назва "паяльника"?

Технічна термінологія в українській мові іншомовного походження. Але як змінювалися прилади чи пристрої, там могли і мінятися назви. Десь одна витісняла іншу, а є випадки, коли відомі дві чи кілька назв. Або ж одні люди знають одну назву, а інші – іншу. Чи знать російську назву, а не знають української, як у випадку з "підшипником" чи іншим приладдям, яке можна зустріти у кабінеті трудового навчання.

Відомий пристрій – "паяльник", який є і у майстернях, і серед побутових речей для ремонту у багатьох чоловіків, має й інші назви наведені у словниках. Цікаво, що на походження слова зустрічаємо пояснення – не зовсім зрозуміле.

Що таке паяльник?

Вікіпедія дає таке визначення пристрою: найпростіший ручний інструмент (після розігрітої викрутки) для контактного нагріву об'єктів шляхом передачі їм тепла від розжареного твердого тіла. Призначений для здійснення операцій лудіння поверхонь та спаювання/злютовування деталей шляхом локального паяння.

Російсько-український академічний словник 1924 – 1933 років Агатангела Кримського, Сергія Єфремова та Російсько-український словник 1930 року Олександра Ізюмова, подають назву пая́ло чи пая́льник, а пояснення до нього – лютува́ло, лютува́льник.

Крім того, можемо зустріти і назви:

нажига́льник

жига́ло (паяльник),

опа́йщик (паяльник),

лютовни́к.

Але Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) і словник Укрліт.ORG слів – лутувальник, лютувало, лютар – уже не містять. Але у них уже є слова паяльник, паяльщик, паяльщиця.

Російсько-український словник технічної термінології 1928 року. (І. Шелудько, Т. Садовський) – подають лише слово паяльник.

Цікаво, що ці слова можуть позначати як пристрій, так і майстра. Але для майстра існують ще назви – лютівник, лютар.

Можемо зустріти пояснення, що лютівник, та його варіанти, це діалектизми, які можна почути на Закарпатті.

Хай там як, а це слово присутнє у словниках і не зовсім забуте, а якщо ви його не знали, то візьміть до свого словника та здивуйте співрозмовника.