Как еще можно назвать "паяльник", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса ukrainian.stackexchange.com.

Какое другое название "паяльника"?

Техническая терминология в украинском языке иноязычного происхождения. Но как менялись приборы или устройства, там могли и меняться названия. Где-то одно вытесняло другое, а есть случаи, когда известны два или несколько названий. Или же одни люди знают одно название, а другие – другое. Или знают русское название, а не знают украинского, как в случае с "подшипником" или другими принадлежностями, которые можно встретить в кабинете трудового обучения.

Известное устройство – "паяльник", который есть и в мастерских, и среди бытовых вещей для ремонта у многих мужчин, имеет и другие названия приведены в словарях. Интересно, что на происхождение слова встречаем объяснение – не совсем понятное.

Что такое паяльник?

Википедия дает такое определение устройства: простейший ручной инструмент (после разогретой отвертки) для контактного нагрева объектов путем передачи им тепла от раскаленного твердого тела. Предназначен для осуществления операций лужения поверхностей и спаивания/спаивания деталей путем локальной пайки.

Русско-украинский академический словарь 1924 – 1933 годов Агафангела Крымского, Сергея Ефремова и Русско-украинский словарь 1930 года Александра Изюмова, подают название пая́ло или пая́льник, а объяснение к нему – лютува́ло, лютува́льник.

Кроме того, можем встретить и названия:

нажига́льник

жига́ло (паяльник),

опа́йщик (паяльник),

лютовник.

Но Словарь украинского языка в 11 томах (СУМ-11) и словарь Укрлит.ORG слов – лутувальник, лютувало, лютар – уже не содержат. Но у них уже есть слова паяльник, паяльщик, паяльщица.

Русско-украинский словарь технической терминологии 1928 года (И. Шелудько, Т. Садовский) – подают только слово паяльник.

Интересно, что эти слова могут обозначать как устройство, так и мастера. Но для мастера существуют еще названия – лютивник, лютар.

Можем встретить объяснение, что лютивник, и его варианты, это диалектизмы, которые можно услышать на Закарпатье.

Как бы там ни было, а это слово присутствует в словарях и не совсем забыто, а если вы его не знали, то возьмите в свой словарь и удивите собеседника.