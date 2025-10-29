Як правильно називається свято українською Хеловін чи Геловін, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Як називається свято правильно – Геловін чи Хеловін?

Щороку наприкінці жовтня вулиці заповнюються гарбузами з загадковими усмішками, костюмами й прикрасами з павутинням. Але разом із цим приходить і мовне питання: як правильно назвати це свято українською?

В Україну теж прийшла традиція святкування Дня усіх святих – у ніч з 31 жовтня на 1 листопада з містичним костюмованим дійством.

Повна назва свята, яка має англійське коріння – Halloween, скорочено від All Hallows’ Eve, тобто "вечір усіх святих". Втім при перекладі важливо зберегти фонетичну й орфографічну відповідність до українських норм. Ми користуємося правилом: в українській мові англійський звук [h] передається літерою "г", а не "х". Тому свято Halloween українською називається – Геловін.

Це правило стосується й інших слів, які розпочинаються на англійський звук [h] (як і [g]) – гінді, Гельсінкі, горизонт, Гейне та інші.

І ще врахуйте – подвоєння літер, як у hallows, не зберігається: пишемо з однією "л".

Форма Хелловін – неправильна, хоч і поширена в побуті через калькування з російської.

"Х" чи "Г" у назві свята: дивіться відео

Найгучніше свято відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Хоч це день не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдву.

Цікаво! Історія свята, як розповідає Вікіпедія, бере початок у стародавній Ірландії, де кельти вирізали ріпу і клали всередину вуглинку, щоб відлякувати злих духів. В Ірландії не було гарбузів, а в інших країнах головним овочем став саме гарбуз.

Мовна ідентичність – у деталях Коли ми кажемо Геловін, ми не просто дотримуємося правил – ми обираємо рідну мову, її логіку, її звучання. Це маленький, але важливий крок до мовної чистоти.