Как правильно называется праздник на украинском Хэллоуин или Хэллоуин, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.

Как называется праздник правильно – "Хеловін"или "Геловін"?

Ежегодно в конце октября улицы заполняются тыквами с загадочными улыбками, костюмами и украшениями с паутиной. Но вместе с этим приходит и языковой вопрос: как правильно назвать этот праздник на украинском?

В Украину тоже пришла традиция празднования Дня всех святых – в ночь с 31 октября на 1 ноября с мистическим костюмированным действом.

Полное название праздника, которая имеет английские корни – Halloween, сокращенно от All Hallows' Eve, то есть "вечер всех святых". Впрочем, при переводе важно сохранить фонетическое и орфографическое соответствие с украинскими нормами. Мы пользуемся правилом: в украинском языке английский звук [h] передается буквой "г", а не "х". Поэтому праздник Halloween на украинском называется – Геловін.

Это правило касается и других слов, которые начинаются на английский звук [h] (как и [g]) – гинди, Гельсинки, горизонт, Гейне и другие.

И еще учтите – удвоение букв, как в hallows, не сохраняется: пишем с одной "л".

Форма "Хеловін" – неправильная, хоть и распространена в обиходе из-за калькирования с русского.

"Х" или "Г" в названии праздника: смотрите видео

Самый громкий праздник отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Хотя это день не является государственным праздником, и по популярности уступает только Рождеству.

Интересно! История праздника, как рассказывает Википедия, берет начало в древней Ирландии, где кельты вырезали репу и клали внутрь уголек, чтобы отпугивать злых духов. В Ирландии не было тыкв, а в других странах главным овощем стала именно тыква.

Языковая идентичность – в деталях Когда мы говорим "Геловін", мы не просто придерживаемся правил – мы выбираем родной язык, его логику, его звучание. Это маленький, но важный шаг к языковой чистоте.