Які слова з німецької мови є в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці з Києво-Могилянської академії Ідеї Олександрівни.
Дивіться також Чи є в українській мові слово "родителі": це може вас здивувати
Як у нас з'явилися німецькі слова?
Українська, попри свою слов’янську основу, збагачена словами з різних мов, їх близько 10% – польської, турецької, французької, а також німецької.
І хоча українська та німецька належать до різних мовних родин, між ними існує давній зв'язок.
Слов'янські племена здавна контактували з германськими, тому мовний обмін бук ще з того часу, а потім і протягом багатьох століть.
Частина України входила до складу Австро-Угорщини, де німецька мова була офіційною. У XIX – XX століттях німецька була мовою науки, техніки, медицини.
Німецькі слова потрапили до української, частково через посередництво польської, зі сфери торгівлі та науки.
Німецькі майстри, купці та колоністи вносили свою лексику в побут.
Ці слова не просто перекочували до української – вони адаптувалися, змінили вимову, граматичні форми, і стали частиною нашого мовного ландшафту.
Звідки взялися німецькі слова: дивіться відео
Німецькі ж слова, частково взяли свою основу з латини, тому ми можемо зустріти їх у інших мовах.
Що слово німецьке, можна впізнати за такими фонетичними ознаками:
- Наявність звуків /ш/, /ф/, /г/, /ц/, /х/ — типові для німецької фонетики – шухлядка, фартух, гвинт, цвях, дах.
- Незвичне для української мови поєднання приголосних шн-, шт-, штр-, хт-, фт– – шпалера, штанга, штаб, штраф, ліхтар, ліфт.
- Збереження німецького наголосу або звучання – вундеркінд, бюро, комфорт, бутерброд.
- Технічне або ремісниче значення слова – гвинт, шпалера, штанга, цвях.
Які слова з німецької мови говоримо щодня?
Навіть якщо ви не знаєте професійної термінології, є щоденні, уже звичні побутові слова, які мають німецьке походження.
- дах – das Dach
- фасад – die Fassade
- балкон – der Balkon
- шпалери – die Spalier
- краватка – die Krawatte
- люстерко – der Luster
- рюкзак – der Rucksack
- келих – der Keich
- друшляк – der Durchschlag
- шухляда – die Schublade
- курорт – der Kurort
- абзац – der Absatz
- цукор – der Zucker
- папір – dеr Papir.
- ярмарок – der Jahrmarkt
- фарба – die Farbe.
Та ще безліч слів, про походження яких ми уже навіть не задумуємося.
Звичні німецькі слова: дивіться відео
Цікаво, що окрім німецьких запозичень в нашій мові є і питомі відповідники, тому часто ми користуємося кількома словами одночасно.
Мова – це цікаво і вона може вас дивувати!