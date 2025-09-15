Які слова з німецької мови є в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці з Києво-Могилянської академії Ідеї Олександрівни.

Як у нас з'явилися німецькі слова?

Українська, попри свою слов’янську основу, збагачена словами з різних мов, їх близько 10% – польської, турецької, французької, а також німецької.

І хоча українська та німецька належать до різних мовних родин, між ними існує давній зв'язок.

Слов'янські племена здавна контактували з германськими, тому мовний обмін бук ще з того часу, а потім і протягом багатьох століть.

Частина України входила до складу Австро-Угорщини, де німецька мова була офіційною. У XIX – XX століттях німецька була мовою науки, техніки, медицини.

Німецькі слова потрапили до української, частково через посередництво польської, зі сфери торгівлі та науки.

Німецькі майстри, купці та колоністи вносили свою лексику в побут.

Ці слова не просто перекочували до української – вони адаптувалися, змінили вимову, граматичні форми, і стали частиною нашого мовного ландшафту.

Німецькі ж слова, частково взяли свою основу з латини, тому ми можемо зустріти їх у інших мовах.

Що слово німецьке, можна впізнати за такими фонетичними ознаками:

  • Наявність звуків /ш/, /ф/, /г/, /ц/, /х/ — типові для німецької фонетики – шухлядка, фартух, гвинт, цвях, дах.
  • Незвичне для української мови поєднання приголосних шн-, шт-, штр-, хт-, фт– – шпалера, штанга, штаб, штраф, ліхтар, ліфт.
  • Збереження німецького наголосу або звучання – вундеркінд, бюро, комфорт, бутерброд.
  • Технічне або ремісниче значення слова – гвинт, шпалера, штанга, цвях.

Які слова з німецької мови говоримо щодня?

Навіть якщо ви не знаєте професійної термінології, є щоденні, уже звичні побутові слова, які мають німецьке походження.

  • дах – das Dach
  • фасад – die Fassade
  • балкон – der Balkon
  • шпалери – die Spalier
  • краватка – die Krawatte
  • люстерко – der Luster
  • рюкзак – der Rucksack
  • келих – der Keich
  • друшляк – der Durchschlag
  • шухляда – die Schublade
  • курорт – der Kurort
  • абзац – der Absatz
  • цукор – der Zucker
  • папір – dеr Papir.
  • ярмарок – der Jahrmarkt
  • фарба – die Farbe.

Та ще безліч слів, про походження яких ми уже навіть не задумуємося.

Цікаво, що окрім німецьких запозичень в нашій мові є і питомі відповідники, тому часто ми користуємося кількома словами одночасно.

Мова – це цікаво і вона може вас дивувати!