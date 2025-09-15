Які слова з німецької мови є в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці з Києво-Могилянської академії Ідеї Олександрівни.

Як у нас з'явилися німецькі слова?

Українська, попри свою слов’янську основу, збагачена словами з різних мов, їх близько 10% – польської, турецької, французької, а також німецької.

І хоча українська та німецька належать до різних мовних родин, між ними існує давній зв'язок.

Слов'янські племена здавна контактували з германськими, тому мовний обмін бук ще з того часу, а потім і протягом багатьох століть.

Частина України входила до складу Австро-Угорщини, де німецька мова була офіційною. У XIX – XX століттях німецька була мовою науки, техніки, медицини.

Німецькі слова потрапили до української, частково через посередництво польської, зі сфери торгівлі та науки.

Німецькі майстри, купці та колоністи вносили свою лексику в побут.

Ці слова не просто перекочували до української – вони адаптувалися, змінили вимову, граматичні форми, і стали частиною нашого мовного ландшафту.

Німецькі ж слова, частково взяли свою основу з латини, тому ми можемо зустріти їх у інших мовах.

Що слово німецьке, можна впізнати за такими фонетичними ознаками:

Наявність звуків /ш/, /ф/, /г/, /ц/, /х/ — типові для німецької фонетики – шухлядка, фартух, гвинт, цвях, дах.

Незвичне для української мови поєднання приголосних шн-, шт-, штр-, хт-, фт– – шпалера, штанга, штаб, штраф, ліхтар, ліфт.

– шпалера, штанга, штаб, штраф, ліхтар, ліфт. Збереження німецького наголосу або звучання – вундеркінд, бюро, комфорт, бутерброд.

Технічне або ремісниче значення слова – гвинт, шпалера, штанга, цвях.

Які слова з німецької мови говоримо щодня?

Навіть якщо ви не знаєте професійної термінології, є щоденні, уже звичні побутові слова, які мають німецьке походження.

дах – das Dach

фасад – die Fassade

балкон – der Balkon

шпалери – die Spalier

краватка – die Krawatte

люстерко – der Luster

рюкзак – der Rucksack

келих – der Keich

друшляк – der Durchschlag

шухляда – die Schublade

курорт – der Kurort

абзац – der Absatz

цукор – der Zucker

папір – dеr Papir.

ярмарок – der Jahrmarkt

фарба – die Farbe.

Та ще безліч слів, про походження яких ми уже навіть не задумуємося.

Цікаво, що окрім німецьких запозичень в нашій мові є і питомі відповідники, тому часто ми користуємося кількома словами одночасно.

Мова – це цікаво і вона може вас дивувати!