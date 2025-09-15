Какие слова из немецкого языка есть в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда из Киево-Могилянской академии Идеи Александровны.

Как у нас появились немецкие слова?

Украинский, несмотря на свою славянскую основу, обогащен словами из разных языков, их около 10% – польского, турецкого, французского, а также немецкого.

И хотя украинский и немецкий принадлежат к разным языковым семьям, между ними существует давняя связь.

Славянские племена издавна контактировали с германскими, поэтому языковой обмен бук еще с того времени, а затем и в течение многих веков.

Часть Украины входила в состав Австро-Венгрии, где немецкий язык был официальным. В XIX – XX веках немецкий был языком науки, техники, медицины.

Немецкие слова попали в украинский, частично через посредничество польского, из сферы торговли и науки.

Немецкие мастера, купцы и колонисты вносили свою лексику в быт.

Эти слова не просто перекочевали в украинский – они адаптировались, изменили произношение, грамматические формы, и стали частью нашего языкового ландшафта.

Немецкие же слова, частично взяли свою основу из латыни, поэтому мы можем встретить их в других языках.

Что слово немецкое, можно узнать по таким фонетическим признакам:

Наличие звуков /ш/, /ф/, /г/, /ц/, /х/ - типичные для немецкой фонетики – шухлядка, фартук, гвинт, цвях, дах.

Необычное для украинского языка сочетание согласных шн-, шт-, штр-, хт-, фт– – шпалера, штанга, штаб, штраф, ліхтар, ліфт.

– шпалера, штанга, штаб, штраф, ліхтар, ліфт. Сохранение немецкого ударения или звучания – вундеркинд, бюро, комфорт, бутерброд.

Техническое или ремесленное значение слова – гвинт, шпалера, штанга, цвях.

Какие слова из немецкого языка говорим каждый день?

Даже если вы не знаете профессиональной терминологии, есть ежедневные, уже привычные бытовые слова, которые имеют немецкое происхождение.

дах – das Dach

фасад – die Fassade

балкон – der Balkon

шпалери – die Spalier

краватка – die Krawatte

люстерко – der Luster

рюкзак – der Rucksack

келих – der Keich

дуршлаг – der Durchschlag

шухляда – die Schublade

курорт – der Kurort

абзац – der Absatz

цукор – der Zucker

папір – dеr Papir.

ярмарка – der Jahrmarkt

фарба – die Farbe.

И еще множество слов, о происхождении которых мы уже даже не задумываемся.

Интересно, что кроме немецких заимствований в нашем языке есть и исконные соответствия, поэтому часто мы пользуемся несколькими словами одновременно.

Язык – это интересно и он может вас удивлять!