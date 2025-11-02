Как заменить привычный россиянизм "форточка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Вики Хмельницкой.

Смотрите также Тыква или гарбуз – как назвать овощ и что означает "тыква" в украинском языке

Как на украинском сказать "форточка"?

"Форточкой" называют небольшую подвижную часть окна, предназначенную для проветривания.

Это слово для многих привычное, и чуть ли не ежедневно используется дома, даже зимой. Поэтому даже носители языка часто не знают, что оно имеет перевод.

Слово "форточка" является русизмом и лучше от него отказаться, поскольку имеем украинский аналог – "кватирка" или ласкательно – "кватирочка". В украинском языке оно является нормативным и зафиксировано в словарях.

Как назвать "форточку" на украинском: смотрите видео

Интересно, что оба слова заимствованы из немецкого языка и фонетически, каждый язык выбирает более близкое для себя слово.

"Форточка" происходит от немецкого слова Pförtchen – дверца. В польском языке есть похожие слова – "forta" и "fórtka", что переводятся как "ворота".

"Кватирка" же происходит из от немецкого "quartier" через посредничество польского "kwatera" – попало в украинский язык. Означает слово – и означает "четверть", "четвертую часть окна".

Важно! Не путайте "кватирка" и "квартира" – это разные понятия. Первым обозначают подвижную часть окна, вторым – жилье, помещение. Носителям русского языка эти слова звучат одинаково.

И конечно, в украинском языке не обходится без синонимов и диалектизмов:

платира,

віконко,

фортка.

Хотя "фортка" – это могут быть и ворота, и калитка, и форточка.

Слова, как "форточка", "лесница", "потолок" – это примеры языкового влияния, который в свое время вытеснил украинские соответствия. О украинских названиях предметов и частей дома, 24 Канал писал ранее.

Употребление исконных слов – это не только о правильности и грамотности, но и о сохранении языковой идентичности.