Кто сможет получить грант от государства на обучение в вузе
Источник:Минобразования Украины
В рамках этой вступительной кампании абитуриенты, которые стремятся поступить в вуз на контракт, смогут получить государственный грант. Эти средства помогут частично покрыть стоимость обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).
О введении такого нововведения решение сообщил сегодня. Сумма гранта – от 15 тысяч гривен в год для покрытия части стоимости обучения.
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Кто сможет получить грант от государства
Получить грант может поступающий, который:
- поступает на бакалавриат (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;
- поступает на дневную или дуальную форму обучения на контракт;
- имеет результаты НМТ (ВНО) по любым двум предметам с оценками не менее, чем 150 баллов (грант первого уровня) или не менее, чем 170 баллов (грант второго уровня).
В МОН отмечают, что новая система финансирования – это о принципе "деньги ходят за студентом".
В ведомстве убеждены, что абитуриенты получат больше свободы в выборе будущей профессии, ведь ориентироваться на собственные желания, а не наличие бюджетных мест в университете. С другой стороны, считают, что такой подход будет стимулировать конкуренцию за абитуриентов между ЗВО.
Больше о том, как будет работать грантовая система можно прочитать по ссылке.