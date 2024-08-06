Кто сможет получить грант от государства на обучение в вузе

В рамках этой вступительной кампании абитуриенты, которые стремятся поступить в вуз на контракт, смогут получить государственный грант. Эти средства помогут частично покрыть стоимость обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).

О введении такого нововведения решение сообщил сегодня. Сумма гранта – от 15 тысяч гривен в год для покрытия части стоимости обучения.

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Кто сможет получить грант от государства

Получить грант может поступающий, который:

поступает на бакалавриат (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;

поступает на дневную или дуальную форму обучения на контракт;

имеет результаты НМТ (ВНО) по любым двум предметам с оценками не менее, чем 150 баллов (грант первого уровня) или не менее, чем 170 баллов (грант второго уровня).

В МОН отмечают, что новая система финансирования – это о принципе "деньги ходят за студентом".

В ведомстве убеждены, что абитуриенты получат больше свободы в выборе будущей профессии, ведь ориентироваться на собственные желания, а не наличие бюджетных мест в университете. С другой стороны, считают, что такой подход будет стимулировать конкуренцию за абитуриентов между ЗВО.

Больше о том, как будет работать грантовая система можно прочитать по ссылке.