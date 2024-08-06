Про запровадження такого нововведення рішення повідомив сьогодні. Сума гранту – від 15 тисяч гривень на рік для покриття частини вартості навчання.

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Хто зможе отримати грант від держави

Отримати грант може вступник, який:

вступає на бакалаврат (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;

вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;

має результати НМТ (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше, ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше, ніж 170 балів (грант другого рівня).

У МОН зазначають, що нова система фінансування – це про принцип "гроші ходять за студентом".

У відомстві переконані, що абітурієнти отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. З іншого боку, вважають, що такий підхід стимулюватиме конкуренцію за вступників між ЗВО.

Більше про те, як працюватиме грантова система, можна прочитати за посиланням.