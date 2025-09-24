В этом году первокурсники вузов контрактной формы обучения начали получать электронные сертификаты на получение образовательных грантов. Они поступают в приложение Дия.

Успеть подтвердить грант надо до 25 октября. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Дию.

Кто получит грант?

Эта целевая помощь от государства на оплату обучения работает по принципу "деньги следуют за студентом". То есть государство перечисляет средства в вуз, а первокурсник экономит на стоимости контракта.

Размер гранта зависит от балла с НМТ по любым двум предметам и коэффициента специальности:

150+ баллов – грант от 17 тысяч гривен;

170+ баллов – грант от 25 тысяч гривен.

Получат ли гранты второкурсники?

В Министерстве образования и науки отметили, что гранты могут получить не только первокурсники, но и второкурсники, которые имеют право на такую поддержку от государства. При этом в дальнейшем учатся и не имеют академической или финансовой задолженности.

Второкурсники соответствующие сертификаты получат позже.

Важно! Сумма гранта может увеличиваться с учетом коэффициентов поддержки отдельных специальностей. Индивидуальный размер и основания начисления будут указаны в сертификате в Дии.

Для студентов второго года обучения (поступающих 2024 года) сумма гранта на 2025/26 учебный год, если соискатель не меняет образовательную программу, будет индексирована пропорционально повышению стоимости его обучения, но не более чем на 12%.

Если студент меняет образовательную программу, то грант сохраняется (при условии выполнения требований по предоставлению гранта определенного уровня на соответствующую новую специальность), но его сумма может меняться в зависимости от новой специальности.

Как подтвердить грант?

Для этого первокурсникам стоит:

проверить Дию (обновить приложение при необходимости);

ожидать уведомления в Дию поступлении сертификата;

открыть сертификат на образовательный грант и подтвердить его (в случае согласия) в Дии в определенный срок (до 25 октября);

оплату в пределах суммы гранта МОН перечисляет университету (первый платеж (50%) – до 1 декабря, второй (50%) – до 1 апреля), о чем вы получите уведомление в приложении Дия;

следить за успеваемостью обучения и оплатой.

Для второкурсников алгоритм такой: