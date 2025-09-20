Ректор Львовской политехники Наталья Шаховская рассказала "Вчися.Медиа" об эффективности такой новации в вузах. Об этом информирует 24 Канал.

Эффективно ли дуальное образование в вузах?

Шаховская отметила, что ЗВО могут использовать такую практику. В ее вузе есть сразу несколько дуальных программ, которые позволяют студентам совмещать учебу и работу.

Минимум 30 % занятий должно быть отведено именно на теорию. Однако есть несколько моделей дуального образования,

– отметила ректор львовского вуза.

И растолковала их.

Первая – немецкая модель. Ее чаще всего применяют в сфере профессионально-технического образования. Здесь определенные учебные предметы сочетают с практической работой студентов непосредственно на предприятии. Компании, которые участвуют в таких программах, часто получают дополнительные стимулы, например льготное налогообложение и тому подобное.

Вторая – канадская. Она предусматривает более гибкий подход: компании или даже отдельные кафедры в вузах де-факто работают как R&D-центры – центры исследований и разработок. Такой формат позволяет студентам не только получать знания и практические навыки, но и работать над собственными проектами, в частности стартапами.

Первая больше ориентирована на включение студенчества в уже имеющиеся бизнес-процессы, зато канадская модель открывает больше возможностей для инноваций и разработки собственных идей,

– говорит Шаховская.

И добавляет, что в нашем государстве такие инициативы постепенно развиваются. И хотя не всегда формально называются дуальным образованием, по сути они соответствуют идее. Во Львовской политехнике, по словам ректора, также есть несколько R&D-центров в ІТ-отрасли, которые позволяют сочетать обучение с реальными проектами и исследованиями.

