Ректор Львовской политехники Наталья Шаховская рассказала "Вчися.Медиа" об эффективности такой новации в вузах. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также Как вузы в Украине могут зарабатывать деньги
Эффективно ли дуальное образование в вузах?
Шаховская отметила, что ЗВО могут использовать такую практику. В ее вузе есть сразу несколько дуальных программ, которые позволяют студентам совмещать учебу и работу.
Минимум 30 % занятий должно быть отведено именно на теорию. Однако есть несколько моделей дуального образования,
– отметила ректор львовского вуза.
И растолковала их.
Первая – немецкая модель. Ее чаще всего применяют в сфере профессионально-технического образования. Здесь определенные учебные предметы сочетают с практической работой студентов непосредственно на предприятии. Компании, которые участвуют в таких программах, часто получают дополнительные стимулы, например льготное налогообложение и тому подобное.
Вторая – канадская. Она предусматривает более гибкий подход: компании или даже отдельные кафедры в вузах де-факто работают как R&D-центры – центры исследований и разработок. Такой формат позволяет студентам не только получать знания и практические навыки, но и работать над собственными проектами, в частности стартапами.
Первая больше ориентирована на включение студенчества в уже имеющиеся бизнес-процессы, зато канадская модель открывает больше возможностей для инноваций и разработки собственных идей,
– говорит Шаховская.
И добавляет, что в нашем государстве такие инициативы постепенно развиваются. И хотя не всегда формально называются дуальным образованием, по сути они соответствуют идее. Во Львовской политехнике, по словам ректора, также есть несколько R&D-центров в ІТ-отрасли, которые позволяют сочетать обучение с реальными проектами и исследованиями.
Смотрите также В МОН заявили, что дуальное образование может стать нормой в 2026 году
Как вузы в Украине могут зарабатывать деньги?
- Наталья Шаховская говорит, что украинские университеты могут зарабатывать деньги. И они это делают.
- В частности, предоставляют дополнительные образовательные услуги, участвуют в научных и исследовательских проектах, выполняют определенные заказы, полученные от частного сектора.
- Это могут быть и другие виды услуг, например продажа электроэнергии от солнечных панелей и тому подобное.
- Но средства, которые университеты зарабатывают, проходят долгую процедуру, прежде чем попадают на счета заведения.