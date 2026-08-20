Более 25 тысяч студентов уже получили гранты: как работает механизм финансирования высшего образования

Согласно закону, принятому Верховной Радой, модель государственной поддержки получения высшего образования несколько меняется. К бюджетным местам добавляются также отдельные гранты на обучение.

Подробности рассказал глава МОН Андрей Бутенко, отметив, что бесплатное обучение на конкурсной основе сохраняется по всем специальностям.

Как работает механизм получения грантов?

Абитуриенты, успешно прошедшие конкурсный отбор и обучающиеся за счет физических лиц, смогут получать полную или частичную финансовую поддержку от государства.

Речь идет о расширении системы образовательных грантов, благодаря которым государство будет компенсировать часть или всю стоимость обучения. Предусматривается введение нескольких новых видов грантов. Среди них:

академические гранты;

социальные гранты;

отдельные выплаты для студентов с выдающимися достижениями в спорте и искусстве.

Кроме того, предусмотрен специальный грант для подготовки офицеров запаса. Отдельную категорию составят "Гранты Героев" – их смогут получать участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и пострадавшие участники Революции Достоинства.

Важно! Механизм государственной поддержки уже прошел практическую проверку. За два года экспериментальной программы образовательные гранты получили более 25 тысяч студентов и студенток.

Какова сумма гранта?

Средний размер такой помощи составил около 23,6 тысячи гривен. Отдельно закон предусматривает возможность повторного получения образования на том же уровне при государственной поддержке.

Воспользоваться ею смогут, в частности, взрослые, решившие сменить профессию, ветераны, а также люди, которые из-за состояния здоровья больше не могут работать по прежней специальности.

Новые правила планируется вводить поэтапно. Академические гранты должны стать доступными уже с нового учебного года – через месяц после официального обнародования закона.

Остальные положения вступят в силу с 1 января 2027 года и будут применяться во время вступительной кампании того же года. В то же время для студентов, которые уже учатся, условия не изменятся: они смогут завершить образование по правилам, действовавшим на момент их зачисления.

Насколько перспективен этот механизм?

Документ предусматривает расширение возможностей для обучения на протяжении всей жизни. При наличии необходимого страхового стажа граждане смогут повторно получать образование на том же образовательном уровне.

Это должно создать дополнительные возможности для смены профессии, профессиональной переподготовки и освоения новых навыков.

Ожидается, что обновленная система позволит более эффективно и целенаправленно использовать государственные средства, одновременно расширив доступ граждан к высшему образованию. Кроме того, она должна помочь лучше согласовать подготовку специалистов с реальными потребностями регионов, украинской экономики и задачами послевоенного восстановления страны.