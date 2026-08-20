Подробиці розповів очільник МОН Андрій Бутенко, зауваживши, що безоплатне навчання на конкурсній основі залишається за всіма спеціальностями.

Як працює механізм отримання грантів?

Вступники, які успішно проходять конкурсний відбір і навчаються за кошти фізичних осіб, зможуть отримувати повну або часткову фінансову підтримку держави.

Йдеться про розширення системи освітніх грантів, завдяки яким держава компенсуватиме частину або всю вартість навчання. Передбачається запровадження кількох нових видів грантів. Серед них:

академічні гранти;

соціальні гранти;

окремі виплати для студентів із визначними досягненнями у спорті та мистецтві.

Крім того, передбачений спеціальний грант для підготовки офіцерів запасу. Окрему категорію становитимуть "Гранти Героїв" – їх зможуть отримувати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та постраждалі учасники Революції Гідності.

Важливо! Механізм державної підтримки вже пройшов практичне випробування. За два роки експериментальної програми освітні гранти отримали понад 25 тисяч студентів і студенток.

Яка сума гранту?

Середній розмір такої допомоги становив близько 23,6 тисячі гривень. Окремо закон передбачає можливість повторно здобувати освіту на тому самому рівні за державної підтримки.

Скористатися нею зможуть, зокрема, дорослі, які вирішили змінити професію, ветерани та ветеранки, а також люди, які через стан здоров'я більше не можуть працювати за попередньою спеціальністю.

Нові правила планують запроваджувати поетапно. Академічні гранти мають стати доступними вже з нового навчального року – через місяць після офіційного оприлюднення закону.

Інші положення набудуть чинності з 1 січня 2027 року та застосовуватимуться під час вступної кампанії того ж року. Водночас для студентів, які вже навчаються, умови не змінюватимуться: вони зможуть завершити освіту за правилами, що діяли на момент їхнього зарахування.

Наскільки перспективним є механізм?

Документ передбачає розширення можливостей для навчання впродовж життя. За умови наявності необхідного страхового стажу громадяни зможуть повторно здобувати освіту на тому самому освітньому рівні.

Це має створити додаткові можливості для зміни професії, професійної перепідготовки та опанування нових навичок.

Очікується, що оновлена система дасть змогу ефективніше та більш адресно використовувати державні кошти, водночас розширивши доступ громадян до вищої освіти. Крім того, вона має допомогти краще узгодити підготовку фахівців із реальними потребами регіонів, української економіки та завданнями повоєнного відновлення країни.