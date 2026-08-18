Про це детальніше повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Що відомо про закон і хто зможе отримати грант на навчання?

Рішення запроваджує нову модель фінансування вищої освіти, яка враховує результати вступника, обраний напрям навчання й потреби держави в кадрах. Водночас громадяни й надалі матимуть можливість безкоштовно навчатися за бюджетні кошти, а державне замовлення вдосконалять, зокрема, для підготовки фахівців у сфері безпеки й оборони.

Важливим нововведенням стане система державних грантів. Їх зможуть отримувати:

вступники з високими академічними результатами;

ветерани;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

громадяни з особливими заслугами перед Україною;

постраждалі учасники Революції Гідності;

представники культури, мистецтва і спорту з визначними досягненнями.

Окремий грант передбачений для підготовки офіцерів запасу, що дасть змогу повністю або частково компенсувати її вартість.

Документ також розширює можливості освіти протягом життя. За наявності необхідного страхового стажу громадяни зможуть повторно здобувати освіту на тому самому рівні, що сприятиме професійній перепідготовці та отриманню нових компетентностей.

Очікується, що нова система зробить використання бюджетних коштів більш адресним, розширить доступ до вищої освіти та допоможе узгодити підготовку фахівців із потребами регіонів, економіки й повоєнного відновлення України.

Закон розробили з урахуванням результатів дворічного експерименту з державними грантами, який дозволив оцінити ефективність такої моделі та вдосконалити механізми її фінансування.

Нагадаємо, що у 2025 році базовий розмір державних грантів становив 17 та 25 тисяч гривень. Остаточна сума залежала від обраної спеціальності та регіону розташування університету. Найбільшу фінансову підтримку передбачали для вступників на напрями, де держава має найбільшу потребу у фахівцях, зокрема в освіті, інженерії, природничих науках, аграрній сфері, реабілітації та медицині.

Для яких спеціальностей передбачили найбільше бюджетних місць?

Найбільше бюджетних місць цього року передбачили для спеціальностей "Середня освіта" – 6 038 рекомендацій, "Медицина" – 4 253, "Будівництво та цивільна інженерія" – 3 462, "Комп'ютерні науки" – 3 066 та "Електрична інженерія" – 2 958. Загалом на ці напрями припало 19 777 бюджетних рекомендацій, або 27% від загальної кількості.

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, менеджмент залишився лідером за загальною кількістю рекомендацій, однак переважна їх частина припала на контракт — 17 541 проти 750 бюджетних.

Схожа ситуація спостерігається у маркетингу, економіці та міжнародних економічних відносинах. Водночас майже 72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом.