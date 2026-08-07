Найбільше студентів-бюджетників цьогоріч – серед першокурсників буде на освітніх, медичних та інженерних спеціальностях. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко за попередніми підсумками вступної кампанії.
Де буде найбільше бюджетників
Найбільше бюджетних рекомендацій отримали вступники на такі спеціальності:
️середня освіта – 6 038 на бюджет і 2 511 на контракт;
️ медицина – 4 253 і 901 відповідно;
️ будівництво та цивільна інженерія – 3 462 (Б) і 2 542 (К);
️ комп'ютерні науки – 3 066 (Б) і 3 301 (К);
️ електрична інженерія – 2 958 (Б) і 1 705 (К).
Разом вони отримали 19 777 бюджетних рекомендацій – 27% усього обсягу.
Понад половину бюджетних рекомендацій – 37 002 – надано на спеціальності з особливою підтримкою. Серед них – освітні та інженерні напрями, агрономія, автоматизація і робототехніка,
– повідомив посадовець.
Яка ситуація на популярних спеціальностях
Трофименко також розповів, що менеджмент зберіг перше місце за загальною кількістю рекомендацій, однак співвідношення тут зовсім інше – 750 бюджетних проти 17 541 контрактної рекомендації. На маркетингу – 326 бюджетних пропозицій та 7 246 контрактних, на економіці та міжнародних економічних відносинах – 601 бюджетна рекомендація та 5 802 контрактних.
Майже 72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за своїм першим пріоритетом, а 92,7% – за одним із перших трьох. Тобто дев'ять із десяти вступників, рекомендованих на бюджет, отримали місце серед трьох найбажаніших варіантів,
– резюмував заступник очільника МОН.
Які спеціальності у вишах найчастіше обирають вступники
За даними МОН, найбільше заяв вступники цьогоріч подали на такі спеціальності:
менеджмент – 105 301 заяву (79 317 заяв у 2025 році);
психологію – 66 774 (64 009 – у 2025 році);
філологію – 61 410 (58 611 – у 2025 році);
маркетинг – 49 345 заяв (41 868 – у 2025 році);
економіка та міжнародні економічні відносини – 42 893 (36 917 – у 2025 році);
комп'ютерні науки – 40 755 (35 958 – у 2025 році);
фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 37 667 (25 293 – у 2025 році).