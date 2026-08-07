Найбільше студентів-бюджетників цьогоріч – серед першокурсників буде на освітніх, медичних та інженерних спеціальностях. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко за попередніми підсумками вступної кампанії.

Де буде найбільше бюджетників

Найбільше бюджетних рекомендацій отримали вступники на такі спеціальності:

️середня освіта – 6 038 на бюджет і 2 511 на контракт;

️ медицина – 4 253 і 901 відповідно;

️ будівництво та цивільна інженерія – 3 462 (Б) і 2 542 (К);

️ комп'ютерні науки – 3 066 (Б) і 3 301 (К);

️ електрична інженерія – 2 958 (Б) і 1 705 (К).

Разом вони отримали 19 777 бюджетних рекомендацій – 27% усього обсягу.

Понад половину бюджетних рекомендацій – 37 002 – надано на спеціальності з особливою підтримкою. Серед них – освітні та інженерні напрями, агрономія, автоматизація і робототехніка,

– повідомив посадовець.

Яка ситуація на популярних спеціальностях

Трофименко також розповів, що менеджмент зберіг перше місце за загальною кількістю рекомендацій, однак співвідношення тут зовсім інше – 750 бюджетних проти 17 541 контрактної рекомендації. На маркетингу – 326 бюджетних пропозицій та 7 246 контрактних, на економіці та міжнародних економічних відносинах – 601 бюджетна рекомендація та 5 802 контрактних.

Майже 72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за своїм першим пріоритетом, а 92,7% – за одним із перших трьох. Тобто дев'ять із десяти вступників, рекомендованих на бюджет, отримали місце серед трьох найбажаніших варіантів,

– резюмував заступник очільника МОН.

Які спеціальності у вишах найчастіше обирають вступники

За даними МОН, найбільше заяв вступники цьогоріч подали на такі спеціальності: