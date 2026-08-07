В этом году больше всего студентов-бюджетников среди первокурсников будет на педагогических, медицинских и инженерных специальностях. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко по предварительным итогам вступительной кампании.

Где будет больше всего бюджетников

Наибольшее количество рекомендаций на бюджетные места получили абитуриенты на следующие специальности:

️среднее образование – 6 038 на бюджет и 2 511 на контракт;

️ медицина – 4 253 и 901 соответственно;

️ строительство и гражданская инженерия – 3 462 (Б) и 2 542 (К);

️ компьютерные науки – 3 066 (Б) и 3 301 (К);

️ электротехника – 2 958 (Б) и 1 705 (К).

В сумме они получили 19 777 рекомендаций на бюджетные места – 27 % от общего объема.

Более половины бюджетных рекомендаций – 37 002 – выдано на специальности, пользующиеся особой поддержкой. Среди них – педагогические и инженерные направления, агрономия, автоматизация и робототехника,

– сообщил чиновник.

Какова ситуация на популярных специальностях

Трофименко также рассказал, что менеджмент сохранил первое место по общему количеству рекомендаций, однако соотношение здесь совсем другое – 750 бюджетных против 17 541 контрактной рекомендации. По специальности "Маркетинг" – 326 бюджетных предложений и 7 246 контрактных, по специальностям "Экономика" и "Международные экономические отношения" – 601 бюджетная рекомендация и 5 802 контрактных.

Почти 72% рекомендаций на бюджетные места абитуриенты получили по своему первому приоритету, а 92,7% – по одному из первых трех. То есть девять из десяти абитуриентов, рекомендованных на бюджет, получили место среди трех наиболее желаемых вариантов,

– подытожил заместитель главы МОН.

Какие специальности в вузах чаще всего выбирают абитуриенты

По данным МОН, в этом году абитуриенты подали наибольшее количество заявлений на следующие специальности: