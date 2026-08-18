Об этом более подробно сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Что известно о законе и кто сможет получить грант на обучение?

Решение вводит новую модель финансирования высшего образования, которая учитывает результаты абитуриента, выбранное направление обучения и потребности государства в кадрах. В то же время граждане и в дальнейшем будут иметь возможность бесплатно учиться за счет бюджетных средств, а государственный заказ будет усовершенствован, в частности, для подготовки специалистов в сфере безопасности и обороны.

Важным нововведением станет система государственных грантов. Их смогут получать:

абитуриенты с высокими академическими результатами;

ветераны;

люди с инвалидностью вследствие войны;

граждане с особыми заслугами перед Украиной;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

представители культуры, искусства и спорта с выдающимися достижениями.

Отдельный грант предусмотрен для подготовки офицеров запаса, что позволит полностью или частично компенсировать ее стоимость.

Документ также расширяет возможности обучения на протяжении всей жизни. При наличии необходимого страхового стажа граждане смогут повторно получать образование на том же уровне, что будет способствовать профессиональной переподготовке и приобретению новых компетенций.

Ожидается, что новая система сделает использование бюджетных средств более адресным, расширит доступ к высшему образованию и поможет согласовать подготовку специалистов с потребностями регионов, экономики и послевоенного восстановления Украины.

Закон разработан с учетом результатов двухлетнего эксперимента с государственными грантами, который позволил оценить эффективность такой модели и усовершенствовать механизмы ее финансирования.

Напомним, что в 2025 году базовый размер государственных грантов составлял 17 и 25 тысяч гривен. Окончательная сумма зависела от выбранной специальности и региона расположения университета. Наибольшую финансовую поддержку предусматривали для абитуриентов, поступающих на направления, где государство испытывает наибольшую потребность в специалистах, в частности в образовании, инженерии, естественных науках, аграрной сфере, реабилитации и медицине.

Для каких специальностей предусмотрено больше всего бюджетных мест?

В этом году наибольшее количество бюджетных мест было предусмотрено для специальностей "Среднее образование" – 6 038 рекомендаций, "Медицина" – 4 253, "Строительство и гражданская инженерия" – 3 462, "Компьютерные науки" – 3 066 и "Электротехника" – 2 958. Всего на эти направления пришлось 19 777 бюджетных рекомендаций, или 27 % от общего количества.

По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, менеджмент остался лидером по общему количеству рекомендаций, однако подавляющая их часть пришлась на контрактное обучение – 17 541 против 750 бюджетных.

Аналогичная ситуация наблюдается в маркетинге, экономике и международных экономических отношениях. При этом почти 72% бюджетных рекомендаций абитуриенты получили по первому приоритету.