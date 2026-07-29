Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Там также добавили, что рассматривают два варианта сохранения механизма государственных грантов.

Будут ли предоставляться гранты на высшее образование в 2026 году

В МОН заявляют, что до 1 сентября механизм государственных грантов сохранят. Если законопроект №10399 еще не вступит в силу, необходимые решения будут приняты на уровне постановления правительства.

Так, в министерстве заверили, что абитуриенты и в дальнейшем будут иметь возможность получать гранты на оплату обучения. При этом подчеркнули, что студенты, которые уже становились получателями грантов в предыдущие годы, не лишатся государственной поддержки.

Студенты, которые уже получают гранты, продолжат их получать при условии соблюдения установленных требований на момент их поступления,

– отмечают в МОН.

Какие гранты на обучение действуют в Украине

Государственный грант на получение высшего образования могут получить абитуриенты, поступившие на контракт с высокими или выше средних результатами НМТ. Это безвозвратная целевая поддержка, которая помогает частично или полностью оплатить обучение.

В 2025 году базовые суммы грантов составляли 17 тысяч и 25 тысяч гривен. Окончательная сумма зависит от специальности и региона, где расположено учебное заведение. Государство предусматривает более значительную поддержку для абитуриентов, поступающих на специальности, где наиболее востребованы специалисты, в частности в сферах образования, инженерии, естественных наук, аграрного сектора, реабилитации и медицины.

Если студент переводится в другое учебное заведение, но не меняет специальность, грант сохраняется. В случае смены специальности его могут пересмотреть или отменить, если новая образовательная программа не соответствует условиям предоставления гранта.