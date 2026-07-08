Однако не все, кто будет учиться по контракту, получат грант. Даже при высоких баллах по НМТ. Об этом говорится в Порядке приема в высшие учебные заведения.
Кто лишится права на образовательный грант
Абитуриенты, которые получат рекомендацию на бюджетное место, но откажутся от нее и решат поступать на контракт, не смогут претендовать на образовательный грант. В частности, если на бюджетное место абитуриент был рекомендован по наивысшему приоритету.
Поэтому абитуриентам рекомендуют ответственно расставлять приоритеты в заявлениях во время вступительной кампании. Именно от расставленных приоритетов зависит, на какую образовательную программу абитуриент может получить рекомендацию на бюджетное место.
Действовало ли такое правило ранее
Как и во время вступительной кампании в прошлом году, получить грантовое финансирование после добровольного отказа от бюджетного места будет невозможно. И это даже если абитуриент имеет высокие результаты НМТ.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Поэтому абитуриентам стоит еще до подачи заявлений определиться, какое учебное заведение и специальность являются для них приоритетными.
Что известно о грантах
В 2024 году был запущен пилотный проект по предоставлению грантов абитуриентам, поступающим на контрактную форму обучения в вузах.
В прошлом году можно было получить следующие государственные гранты (для первокурсников):
грант первого уровня в размере 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ на 150 баллов (или на 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не предоставлялся по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т. п.);
грант второго уровня в размере 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170 баллов и выше). На некоторых специальностях действовал коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен могли превратиться в 37,5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.