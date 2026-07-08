Однако не все, кто будет учиться по контракту, получат грант. Даже при высоких баллах по НМТ. Об этом говорится в Порядке приема в высшие учебные заведения.

Кто лишится права на образовательный грант

Абитуриенты, которые получат рекомендацию на бюджетное место, но откажутся от нее и решат поступать на контракт, не смогут претендовать на образовательный грант. В частности, если на бюджетное место абитуриент был рекомендован по наивысшему приоритету.

Поэтому абитуриентам рекомендуют ответственно расставлять приоритеты в заявлениях во время вступительной кампании. Именно от расставленных приоритетов зависит, на какую образовательную программу абитуриент может получить рекомендацию на бюджетное место.

Действовало ли такое правило ранее

Как и во время вступительной кампании в прошлом году, получить грантовое финансирование после добровольного отказа от бюджетного места будет невозможно. И это даже если абитуриент имеет высокие результаты НМТ.

Поэтому абитуриентам стоит еще до подачи заявлений определиться, какое учебное заведение и специальность являются для них приоритетными.

Что известно о грантах

В 2024 году был запущен пилотный проект по предоставлению грантов абитуриентам, поступающим на контрактную форму обучения в вузах.

В прошлом году можно было получить следующие государственные гранты (для первокурсников):