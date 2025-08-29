В языковой оборот активно вошло немало англицизмов. Но к каждому из них есть украинский аналог.

Какие соответствия к известным англицизмам есть и в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Смотрите также Карта или карта: как все-таки правильно сказать на украинском

Что такое кришмитка?

В речи современных украинцев есть немало англицизмов – это и терминология, и сленг. Ими пользуются люди всех возрастов благодаря современному технологическому информационному миру.

Хотя мы к ним и привыкли и знаем, что ими обозначают, но к каждому из них существует украинский аналог, как и к слову "гейтер". И оказывается, что украинские значения бывают нам незнакомы.

Сравните эти слова и пользуйтесь и украинскими:

пост – допис,

фидбек – відгук чи зворотний зв'язок,

акаутн – обліковка,

челендж – виклик,

лафхак – знахідка, лазівка, хитрик,

хэштег – кришмітка.

Англицизмы на украинском: смотрите видео

Если для других слов, их происхождение понятно, то для слова "кришмытка" стоит объяснить. Это украинизированное слово хэштега состоит из двух частей "криш" и "мітка". Его это называют – октоторп, геш, решетка.

Что такое хэштег? Это ключевое слово или фраза, которым предшествует символ "#", используемые вебтехнологиями для структурирования текстовых сообщений по теме или типу.

Можно пользоваться чужим, а можно и своим, а можно и по очереди. Говорите на украинском!