Кришмитка – знаете, какой англицизм можно заменить этим словом
- Англицизмы активно используются в украинском языке, но для каждого из них есть украинский аналог, например, "кришмітка" для "хештег".
- Украинизированное слово "кришмитка" происходит от "криш" и "мітка" и соответствует английскому "хештег", который используется для структурирования сообщений по теме.
В языковой оборот активно вошло немало англицизмов. Но к каждому из них есть украинский аналог.
Какие соответствия к известным англицизмам есть и в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.
Что такое кришмитка?
В речи современных украинцев есть немало англицизмов – это и терминология, и сленг. Ими пользуются люди всех возрастов благодаря современному технологическому информационному миру.
Хотя мы к ним и привыкли и знаем, что ими обозначают, но к каждому из них существует украинский аналог, как и к слову "гейтер". И оказывается, что украинские значения бывают нам незнакомы.
Сравните эти слова и пользуйтесь и украинскими:
- пост – допис,
- фидбек – відгук чи зворотний зв'язок,
- акаутн – обліковка,
- челендж – виклик,
- лафхак – знахідка, лазівка, хитрик,
- хэштег – кришмітка.
Если для других слов, их происхождение понятно, то для слова "кришмытка" стоит объяснить. Это украинизированное слово хэштега состоит из двух частей "криш" и "мітка". Его это называют – октоторп, геш, решетка.
Что такое хэштег?
Это ключевое слово или фраза, которым предшествует символ "#", используемые вебтехнологиями для структурирования текстовых сообщений по теме или типу.
Можно пользоваться чужим, а можно и своим, а можно и по очереди. Говорите на украинском!