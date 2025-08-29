Укр Рус
29 серпня, 16:16
2

Кришмітка – чи знаєте, який англіцизм можна замінити цим словом

Олеся Кух
Основні тези
  • Англіцизми активно використовуються в українській мові, але для кожного з них є український відповідник, наприклад, "кришмітка" для "хештег".
  • Українізоване слово "кришмітка" походить від "криш" та "мітка" і відповідає англійському "хештег", який використовується для структурування повідомлень за темою.

В мовний обіг активно ввійшло чимало англіцизмів. Але до кожного з них є український відповідник.

Які відповідники до відомих англіцизмів є і в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог вчительки української мови Світлани Чернишової.

Що таке кришмітка?

В мовленні сучасних українців є чимало англіцизмів – це і термінологія, і сленг. Ними послуговуються люди різного віку завдяки сучасному технологічному інформаційному світу.

Хоч ми до них і звикли та знаємо, що ними позначають, але до кожного з них існує український відповідник, як і до слова "гейтер". І виявляється, що українські значення бувають нам незнайомі.

Порівняйте ці слова та послуговуйтеся й українськими:

  • пост – допис,
  • фідбек – відгук чи зворотний зв'язок,
  • акаутн – обліковка,
  • челендж – виклик,
  • лафхак – знахідка, лазівка, хитрик,
  • хештег – кришмітка.

Якщо для інших слів, їх походження зрозуміле, то для слова "кришмітка" варто пояснити. Це українізоване слово хештега складається з двох частин "криш" та "мітка". Його це називають – октоторп, геш, ґратка.

Що таке хештег?

Це ключове слово або фраза, яким передує символ "#", використовувані вебтехнологіями для структурування текстових повідомлень за темою або типом.

Можна послуговуватися чужим, а можна і своїм, а можна і по черзі. Говоріть українською!