В мовний обіг активно ввійшло чимало англіцизмів. Але до кожного з них є український відповідник.

Які відповідники до відомих англіцизмів є і в українській мові

Що таке кришмітка?

В мовленні сучасних українців є чимало англіцизмів – це і термінологія, і сленг. Ними послуговуються люди різного віку завдяки сучасному технологічному інформаційному світу.

Хоч ми до них і звикли та знаємо, що ними позначають, але до кожного з них існує український відповідник, як і до слова "гейтер". І виявляється, що українські значення бувають нам незнайомі.

Порівняйте ці слова та послуговуйтеся й українськими:

пост – допис,

фідбек – відгук чи зворотний зв'язок,

акаутн – обліковка,

челендж – виклик,

лафхак – знахідка, лазівка, хитрик,

хештег – кришмітка.

Англіцизми українською: дивіться відео

Якщо для інших слів, їх походження зрозуміле, то для слова "кришмітка" варто пояснити. Це українізоване слово хештега складається з двох частин "криш" та "мітка". Його це називають – октоторп, геш, ґратка.

Що таке хештег? Це ключове слово або фраза, яким передує символ "#", використовувані вебтехнологіями для структурування текстових повідомлень за темою або типом.

Можна послуговуватися чужим, а можна і своїм, а можна і по черзі. Говоріть українською!