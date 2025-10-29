"Хеловін" или "Геловін": языковед рассказала, как правильно писать этот праздник на украинском

Все популярнее у украинцев становится День всех святых – Halloween. Но не все знают как правильно писать этот праздник на украинском.

Как правильно называется праздник на украинском Хэллоуин или Хэллоуин, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.

Как называется праздник правильно – "Хеловін"или "Геловін"?

Ежегодно в конце октября улицы заполняются тыквами с загадочными улыбками, костюмами и украшениями с паутиной. Но вместе с этим приходит и языковой вопрос: как правильно назвать этот праздник на украинском?

В Украину тоже пришла традиция празднования Дня всех святых – в ночь с 31 октября на 1 ноября с мистическим костюмированным действом.

Полное название праздника, которая имеет английские корни – Halloween, сокращенно от All Hallows' Eve, то есть "вечер всех святых". Впрочем, при переводе важно сохранить фонетическое и орфографическое соответствие с украинскими нормами. Мы пользуемся правилом: в украинском языке английский звук [h] передается буквой "г", а не "х". Поэтому праздник Halloween на украинском называется – Геловін.

Это правило касается и других слов, которые начинаются на английский звук [h] (как и [g]) – гинди, Гельсинки, горизонт, Гейне и другие.

И еще учтите – удвоение букв, как в hallows, не сохраняется: пишем с одной "л".

Форма "Хеловін" – неправильная, хоть и распространена в обиходе из-за калькирования с русского.

"Х" или "Г" в названии праздника: смотрите видео

Самый громкий праздник отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Хотя это день не является государственным праздником, и по популярности уступает только Рождеству.

Интересно! История праздника, как рассказывает Википедия, берет начало в древней Ирландии, где кельты вырезали репу и клали внутрь уголек, чтобы отпугивать злых духов. В Ирландии не было тыкв, а в других странах главным овощем стала именно тыква.

Языковая идентичность – в деталях Когда мы говорим "Геловін", мы не просто придерживаемся правил – мы выбираем родной язык, его логику, его звучание. Это маленький, но важный шаг к языковой чистоте.