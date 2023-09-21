Избегайте этого слова: как правильно на украинском назвать "холостяка"

Украинцы часто могут употреблять суржик в ежедневной речи. Или буквально переводить русские фразы на украинский язык.

Однако этого делать не следует. В украинском языке есть немало интересных слов и высказываний, которые гораздо благозвучнее и интереснее, чем фразы из языка оккупанта.

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Как правильно на украинском назвать "холостяка"

В частности, языковеды советуют выбросить из своей речи кальки из русского языка.

К примеру, известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" отметил, что не стоит употреблять слово "холостяк". К слову, оно достаточно распространено в речи украинцев. По словам учителя, этого слова нет даже в славном словаре Гринченко.

Советую избегать слова "холостяк". Издавна холостого мужчину в Украине называют "парубком" (укр.), а мужчину старшего возраста – "старим парубком" (укр.),

– отметил Авраменко.

Также такого мужчину можно называть холостым (укр. неодруженим).



Как правильно на украинском назвать "холостяка" / видео скриншот

При этом языковед посоветовал украинцам заботиться о чистоте своей речи.