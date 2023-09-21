Уникайте цього слова: як правильно українською назвати "холостяка"

Українці часто можуть вживати суржик у щоденному мовленні. Або ж буквально перекладати російські фрази українською мовою.

Однак цього робити не варто. В українській мові є чимало цікавих слів та висловів, які набагато милозвучніші та цікавіші, ніж фрази з мови окупанта.

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Як правильно українською назвати "холостяка"

Зокрема, мовознавці радять викинути зі свого мовлення кальки з російської мови.

До прикладу, відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" зазначив, що не варто вживати слово "холостяк". До слова, воно є досить поширеним у мовленні українців. Натомість, за словами вчителя, цього слова немає навіть у славетному словнику Грінченка.

Раджу уникати слова "холостяк". Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають парубком, а чоловіка старшого віку – старим парубком,

– зазначив Авраменко.

Також такого чоловіка можна називати неодруженим.



Як правильно українською назвати "холостяка" / скриншот відео

При цьому мовознавець порадив українцям дбати про чистоту своєї мови.