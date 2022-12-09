"Рефери зафиксировал офсайд и фол голкипера": как говорить о футболе и мундиале на украинском

В ежедневном языке украинцы часто употребляют иноязычные слова. При этом так к ним привыкли, что забывают об украинских соответствиях.

24 канал поможет вам найти правильные соответствия иностранных слов и уместно использовать их в своем украинском языке. А они иногда достаточно оригинальны и интересны. И ни в коем случае не уступают тем "заморским".

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Иноязычные слова полезны или вредны для языка

Иноязычные слова – источник пополнения и неотъемлемой частью лексики современного украинского языка. Их заимствование очень тесно связано с историей нашего народа. При этом некоторые слова давно усвоились или означают названия общеизвестных явлений и предметов.

Однако есть много иностранных слов, которые можно легко заменить украинскими соответствующими. И это стоит делать, чтобы наш благозвучный и уникальный украинский язык впоследствии не стал похож на суржиковый покруч.

Или заменять англицизмы

На сегодняшний день, говорят языковеды, англицизмы украинцы используют чаще, чем их украинские соответствия. Довольно часто говорящие предпочитают иноязычные слова как более престижные и модные. Или просто экономят время и используют короткие термины.

Как "украинить" о футболе и мундиале

В то время как в Катаре еще продолжается мундиаль, а болельщики с нетерпением ожидают матча четвертьфинала, в первой части нашей подборки расскажем вам, где в футболе "спрятались" иноязычные слова, в частности англицизмы, и какими украинскими соответствующими их заменить. А футбол, поверьте, иноязычными словами богат, ведь имеет английское происхождение.

Что интересно, некоторые иноязычные слова активно прижились в украинском языке и их заменить не так легко или просто не нужно.

К примеру: спорт, футбол, футбольный клуб, гол, матч, рекорд, спортсмен, старт, тренер, финал, полуфинал, стадион и т.д.

Мундиаль;

чемпионат;

матч;

Итак, коротко вспомним главных персонажей каждого футбольного матча и как можно их "украинизировать".

Что интересно: когда мы говорим о действующих событиях в Катаре, часто употребляем колоритное слово "мундиаль". Оно "испанского рода", но если и заменяем его, то говорим "Чемпионат мира". А "чемпионат", кстати, – слово французского происхождения.

Не забывайте и об английском "матче" и чаще говорите "игра" или "поединок".

голкипер;

рефери, арбитр;

коуч;

Невозможно вообразить хорошую команду мирового уровня без надежного голкипера и коуча. Кстати, в этом случае смело можете употреблять украинские соответствия – "вратарь" и "наставник команды" или тренер. Хотя слово "тренер" также является иноязычным (имеет английское происхождение), однако довольно родным в украинском языке.

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лайнсмен;

форвард;

Также каждой команде, как воздух, нужен забивной форвард – или нападающий. За тем, чтобы он и его партнеры по команде во время игры не фолили и не попадали в офсайд, следят рефери или арбитр и лайнсмены. Но ведь можно сказать "главный судья" матча и "боковые судьи", правда?

офсайд;

фол;

Если вы внимательно читали предыдущие предложения, то могли найти в них еще два интересных иноязычных слова – "офсайд" и "фол" .

И в этом случае вы также можете сказать, что тот или иной игрок оказался не "в офсайде", а "в положении вне игры". А его соперник в то время откровенно не "фолил", а " нарушал правила ".

В основном для экономии языковых усилий украинцы в этом случае используют иноязычные слова, ведь их украинские соответствия – более длинные.

пос;

тайм;

Так что нападающий вашей сборной и не смог запереть отличный пас от партнера по команде и оставил взятие ворот соперника на второй тайм. Вместо этого можно сказать, что он не замкнул "передачу мяча" и оставил интригу на вторую "половину игры". Следовательно, вам придется поддерживать свою любимую сборную еще сильнее уже через 15 минут.

О других, не менее интересных словах, которые вы употребляете, когда смотрите игры Чемпионата мира, расскажем в следующей части подборки . А пока наслаждайтесь матчами четвертьфинала Мундиаля – 2022 года.