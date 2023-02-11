"У цій раптівці побачите мармизку": как красиво по-украински перевести модные англицизмы

Украинский язык постоянно обогащают новые языковые заимствования. Некоторые, в частности, англицизмы, так прочно в нем укоренились, что кажутся родными.

Но ведь их можно заменить нашими – украинскими – словами. Да еще какими колоритными! И не только можно, а иногда даже и нужно. В этом вам поможет 24 Канал.

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Как красиво сказать на украинском

Английский – язык межнационального общения, поэтому не удивительно, что именно англицизмы так распространены среди украинской современной молодежи.

Следовательно, если вы часто ищете информацию в интернете, можете встретить довольно интересные заимствования, которые могут показаться вам уже привычными. Так что в пятой подборке подскажем вам интересные украинские аналоги еще некоторых распространенных англицизмов.

"флешмоб";

"акаунт";

"аватарка";

Довольно часто в сети вы можете увидеть разнообразные флешмобы – или же внезапки (укр. раптівки). И хорошо, если их организуют украинцы. А аккаунты – то есть учетные записи (укр. облікові записи) – тех, кто их распространяет, не содержат подозрительных аватарок – или мармызок (укр. мармизок). Это слово, кстати, в словаре обозначают как вульгарное.

"фейк";

"інфлюенсер";

"хейтер";

Ведь довольно легко можно столкнуться с российскими фейками – или же ложью (укр. побрехеньками). Верьте только проверенным СМИ или известным украинским инфлюэнсерам – то есть влиятельным людям (укр. впливовим людям). Ибо вы же знаете: русские – еще те хейтеры – то есть ненавистники (укр. ненависники) – всего украинского.

"смайлик";

"стікер";

"репост";

Если вам понравилась та или иная украинская патриотическая "раптівка", тогда с вас смайлик – или же укр. усміхайлик – и красивый стикер – или наклейка (укр. наліпка). Можете даже сделать репост – то есть распространение (укр. поширення).

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"контент";

"хайп";

"фідбек";

А если же не очень запал в душу ее контент – то есть содержание (укр. зміст) – тогда не делайте хайпа – или не поднимайте шум (укр. не здіймайте галасу). Можете просто отправить фидбек – то есть обратную связь или отзыв (укр. зворотній зв'язок чи відгук).

В общем-то помните: речь живет, когда пополняется новыми словами. Однако наиболее употребляемые англицизмы все же можно заменить украинскими соответствиями.