"У цій раптівці побачите мармизку": як красиво українською перекласти модні англіцизми
Українську мову постійно збагачують нові мовні запозичення. Деякі, зокрема англіцизми, так міцно у ній вкоренилися, що здаються питомими.
Але ж їх можна замінити нашими – українськими – словами. Та ще й якими колоритними! І не тільки можна, а іноді навіть і треба. У цьому вам допоможе 24 Канал.
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Як красиво сказати українською
Англійська – мова міжнаціонального спілкування, тож не дивно, що саме англіцизми так розповсюджені серед української сучасної молоді.
Відтак якщо ви часто шукаєте інформацію в інтернеті, можете натрапити на доволі цікаві запозичення, які можуть здатися вам вже звичними. Тож у п'ятій добірці підкажемо вам цікаві українські відповідники ще деяких поширених англіцизмів.
флешмоб;
акаунт;
аватарка;
Доволі часто у мережі ви можете побачити різноманітні флешмоби – або ж раптівки. І добре, якщо їх організовують українці. А акаунти – тобто облікові записи – тих, хто їх поширює, не містять підозрілих аватарок – чи мармизок. Це слово, до речі, у словнику позначають як вульгарне.
фейк;
інфлюенсер;
хейтер;
Адже доволі легко можна зіштовхнутися з російськими фейками – або ж побрехеньками. Тож вірте лише перевіреним ЗМІ чи відомим українським інфлюенсерам – тобто впливовим людям. Бо ви ж знаєте: росіяни – ще ті хейтери – тобто ненависники – всього українського.
смайлик;
стікер;
репост;
Якщо вам сподобалась та чи інша українська патріотична раптівка, тоді з вас смайлик – або ж усміхайлик – та красивий стікер – чи наліпка. Можете навіть зробити репост – тобто поширення.
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контент;
хайп;
фідбек;
А якщо ж не дуже запав у душу її контент – тобто зміст – тоді не робіть хайпу – або ж не здіймайте галасу. Можете просто надіслати фідбек – тобто зворотній зв'язок чи відгук.