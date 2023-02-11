"У цій раптівці побачите мармизку": як красиво українською перекласти модні англіцизми

Українську мову постійно збагачують нові мовні запозичення. Деякі, зокрема англіцизми, так міцно у ній вкоренилися, що здаються питомими.

Але ж їх можна замінити нашими – українськими – словами. Та ще й якими колоритними! І не тільки можна, а іноді навіть і треба. У цьому вам допоможе 24 Канал.

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Як красиво сказати українською

Англійська – мова міжнаціонального спілкування, тож не дивно, що саме англіцизми так розповсюджені серед української сучасної молоді.

Відтак якщо ви часто шукаєте інформацію в інтернеті, можете натрапити на доволі цікаві запозичення, які можуть здатися вам вже звичними. Тож у п'ятій добірці підкажемо вам цікаві українські відповідники ще деяких поширених англіцизмів.

флешмоб;

акаунт;

аватарка;

Доволі часто у мережі ви можете побачити різноманітні флешмоби – або ж раптівки. І добре, якщо їх організовують українці. А акаунти – тобто облікові записи – тих, хто їх поширює, не містять підозрілих аватарок – чи мармизок. Це слово, до речі, у словнику позначають як вульгарне.

фейк;

інфлюенсер;

хейтер;

Адже доволі легко можна зіштовхнутися з російськими фейками – або ж побрехеньками. Тож вірте лише перевіреним ЗМІ чи відомим українським інфлюенсерам – тобто впливовим людям. Бо ви ж знаєте: росіяни – ще ті хейтери – тобто ненависники – всього українського.

смайлик;

стікер;

репост;

Якщо вам сподобалась та чи інша українська патріотична раптівка, тоді з вас смайлик – або ж усміхайлик – та красивий стікер – чи наліпка. Можете навіть зробити репост – тобто поширення.

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контент;

хайп;

фідбек;

А якщо ж не дуже запав у душу її контент – тобто зміст – тоді не робіть хайпу – або ж не здіймайте галасу. Можете просто надіслати фідбек – тобто зворотній зв'язок чи відгук.

Загалом же пам'ятайте: мова живе, коли поповнюється новими словами. Однак найбільш вживані англіцизми все ж можна замінити українськими відповідниками.