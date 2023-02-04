Зокрема, багато запозичень наша мова черпає з англійської. Деякі слова так сильно прижилися у солов'їній, що стали майже незамінними. Однак чи так це, розкаже 24 Канал.

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Як красиво сказати українською

Так, зловживати модними запозиченими словечками не варто. Краще віддати перевагу рідним, українським. Тож у четвертій добірці підкажемо вам українські відповідники поширених англіцизмів.

  • Скіл

Якщо після прочитання нашої добірки захочете похизуватися новим скілом, краще хизуйтеся навичкою чи умінням.

  • Тьютор

Для вивчення цих слів вам не потрібний потім буде тьотор – або ж вчитель чи наставник.

  • Скриншот, скринкаст

Можете під час навчання навіть зробити скриншот або ж скринкаст, а краще знімок екрану чи зняток або ж відеозапис екрана.

  • Селфі

А краще – ще й селфі або ж самознимку.

  • Гаджет

Тільки не видаліть випадково фото зі свого гаджета – тобто пристрою.

  • Акаунт

Як варіант, можна похизуватися досягненнями зі знайомими. Особливо якщо ви лише недавно зареєстрували свій акаунт – або ж обліковий запис – у популярній соцмережі.

  • Лайк

Якщо фото сподобається вашим друзям, отримаєте багато лайків – або ж уподобайок.

  • Челендж

Можете навіть влаштувати челендж – або змагання чи кинути виклик.

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  • Лайфхак

І навіть якщо треба якось викрутитися із ситуації, у пригоді стануть корисні лайфхаки. Але краще, щоб корисні поради чи хитрість.

  • Дедлайн

А щоб не забути вивчити ці слова, встановіть відразу дедлайн, тобто кінцевий термін для опанування нового матеріалу.

Так, ви за короткий термін вдосконалили свої мовні скіли. Можливо, для когось ці слова й звучать трохи незвично. Але з часом вони стануть невіддільною частиною української мови. Хоча про українські відповідники теж забувати не варто.