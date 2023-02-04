В украинском языке прижилось немало иностранных слов. Некоторые из них уже стали родными для соловьиной.

В частности, многие заимствования наш язык черпает из английского. Некоторые слова так сильно прижились в соловьиной, что стали почти незаменимыми. Однако так ли это, расскажет 24 Канал.

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Как красиво сказать на украинском

Так, злоупотреблять модными заимствованными словечками не стоит. Лучше отдать предпочтение родным, украинским. Так что в четвертой подборке подскажем вам украинские ответчики распространенных англицизмов.

Скил

Если после прочтения нашей подборки захотите похвастаться новым скилом, лучше щеголяйте навыком или умением.

Тьютор

Для изучения этих слов вам не нужен потом будет тьютор – или учитель или наставник.

Скр иншот, скринкаст

Можете во время обучения даже сделать скриншот или скринкаст, а лучше снимок экрана или сняток или же видеозапись экрана.

Селфи

А лучше – еще и селфи или же самосъемку.

Гаджет

Только не удалите случайно фото из своего гаджета – то есть устройства.

Аккаунт

Как вариант, можно похвастаться достижениями со знакомыми. Особенно если вы только недавно зарегистрировали свой аккаунт – или же учетная запись – в популярной соцсети.

Лайк

Если фото понравится вашим друзьям, получите много ругательств – или же предпочтений.

Челлендж

Можете даже устроить челлендж – или соревнование или бросить вызов.

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Лайфхак

И даже если нужно как-то выкрутиться из ситуации, пригодятся полезные лайфхаки. Но лучше, чтобы полезны советы или хитрость.

Дедлайн

А чтобы не забыть выучить эти слова, установите сразу дедлайн, то есть конечный срок для овладения новым материалом.

Так, вы за короткий срок усовершенствовали свои языковые скилы. Возможно, для кого эти слова и звучат немного необычно. Но со временем они станут частью украинского языка. Хотя об украинских соответствиях тоже забывать не стоит.